لينك التسجيل في الضمان الجديد 1443 وشروط الضمان الجديد للمسجلين الجدد والقدامى sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الجديد 1443 وشروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443، من أهم وأكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى التسجيل والاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، خصوصاً بعد إقرار نظام الضمان الجديد والذي يشمل فئات لم تكن مشمولة في الضمان بنظامه القديم، حيث أن النظام الجديد جعل الدخل هو الشرط الأساسي لاستحقاق الراتب بالإضافة إلى الشروط الأخرى، ولم يتم حرمان أي من الفئات من الضمان في حال توفرت فيها شروط الاستحقاق.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعليمات وتوجيهات من القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية، بإنشاء نظام الضمان المطور الجديد، حتى يتم تلافي السلبيات السابقة في النظام القديم، والاستعانة بالخبرات الدولية للدول الرائدة في مجال الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وربط نظام الضمان الجديد الحصول على الدعم بالنسبة للشباب القادر على العمل بالجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة.

رابط التسجيل في الضمان الجديد 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط خاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهو رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، حيث يستطيع المواطن الدخول على الرابط الموجود في المقال وتسجيل الدخول، وبعد ذلك إدخال البيانات والمستندات المطلوبة والنقر على تسجيل، والانتظار حتى تأتيه رسالة من الوزارة تفيد بقبوله في الضمان من عدمه.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

تتجه المملكة العربية السعودية نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة. وذلك وفق رؤية المملكة للتطوير في 2030. لذلك تقوم بإنشاء المواقع الإلكترونية والمنصات المختلفة والتي تؤدي خدمات متميزة للمواطنين وهم جالسين في أماكنهم. ومن أهم هذه المواقع موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر يونيو 2022

من المعتاد أن يتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. وإذا صادف عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم. وبالنسبة لراتب شهر يونيو فسوف يتم صرفه وإيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس بتاريخ 01\12\1443 الموافق 30\06\2022.

عداد نزول الضمان الجديد شهر ذي الحجة 1443

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمسجلين الجدد والقدامى

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مقيم داخل دور الرعاية والإيواء.

أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للضمان.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

ألا يكون مالك لأصول ذات قيمة عالية تمنعه من استحقاق الضمان.

الجدية في الحصول على فرصة عمل من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة.

التأكد من صحة البيانات والمستندات على أرض الواقع من قبل اللجنة المختصة.

طريقة تحديث البيانات إلكترونياً

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يكون لديها بيانات ومستندات سارية وحديثة لكل المستفيدين من دعم الضمان. وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه ويؤتي الدعم ثماره المنشودة. ويتم ذلك إلكترونياً من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. حيث يدخل المستفيد على حسابه الشخصي على منصة الضمان. وبعد ذلك يقوم باختيار حسابي ومنها بياناتي ثم يقوم بتعديل البيانات المطلوبة ورفع المستندات الجديدة ثم النقر على حفظ.