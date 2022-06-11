نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2022 Aramco تعلن سعر تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية الخاصة بشهر يونيو2022، والتي سيتم العمل بها بداية من اليوم 2022/06/11، وتستمر حتى يوم 10 من شهر يوليو القادم، تعمل لجنة تحديد الأسعار في المملكة على دراسة أسعار الوقود العالمية، وحساب تكلفة إنتاج مشتقات البترول في المملكة من أجل تحديد الأسعار شهرياً، بحسب تلك المعايير وكانت المملكة تقوم بدراسة الأسعار كل 3 شهور في السابق، والآن هي تقوم بالمراجعات للأسعار شهرياً في ظل التقلبات السريعة في أسعار المواد البترولية، حول العالم بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، ونحن من خلال موقع ثقفني، سنرصد لكم الأسعار الجديدة للبنزين والديزل والكيروسين وأسطوانة الغاز لشهر يونيو الجاري.

عزيزي العميل، نتشرف دومًا بخدمتكم، ونحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. — العناية بالعملاء (@GASCO_CARE) عزيزي العميل، نتشرف دومًا بخدمتكم، ونحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع. — العناية بالعملاء (@GASCO_CARE) June 10, 2022

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

بناءً على ما تم إعلانه فقد ثبتت لجنة تحديد الأسعار أسعار البنزين بنوعية 95/91 وأسعار الديزل، بينما شهد سعر الديزل تحريك برفع السعر عن أسعار شهر مايو الماضي، وكذالك تم زيادة سعر أسطوانة الغاز ويأتي هذا بعد دراسة الأسعار العالمية وكانت أسعار شهر مايو كما يلي.

أسعار البنزين في المملكة شهر مايو

بنزين أوكتين91 2.81 ريال للتر أوكتين 95 2.33 ريال / لتر الكيروسين 0.70 ريال / لتر الديزل 0.63 ريال / ديزل غاز البترول المسال 0.90 ريال / لتر

أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يونيو 2022