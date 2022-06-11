نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2022 Aramco تعلن سعر تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية الخاصة بشهر يونيو2022، والتي سيتم العمل بها بداية من اليوم 2022/06/11، وتستمر حتى يوم 10 من شهر يوليو القادم، تعمل لجنة تحديد الأسعار في المملكة على دراسة أسعار الوقود العالمية، وحساب تكلفة إنتاج مشتقات البترول في المملكة من أجل تحديد الأسعار شهرياً، بحسب تلك المعايير وكانت المملكة تقوم بدراسة الأسعار كل 3 شهور في السابق، والآن هي تقوم بالمراجعات للأسعار شهرياً في ظل التقلبات السريعة في أسعار المواد البترولية، حول العالم بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، ونحن من خلال موقع ثقفني، سنرصد لكم الأسعار الجديدة للبنزين والديزل والكيروسين وأسطوانة الغاز لشهر يونيو الجاري.
عزيزي العميل، نتشرف دومًا بخدمتكم، ونحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.
— العناية بالعملاء (@GASCO_CARE)
عزيزي العميل، نتشرف دومًا بخدمتكم، ونحيطكم أنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.— العناية بالعملاء (@GASCO_CARE) June 10, 2022
أسعار البنزين الجديدة في السعودية
بناءً على ما تم إعلانه فقد ثبتت لجنة تحديد الأسعار أسعار البنزين بنوعية 95/91 وأسعار الديزل، بينما شهد سعر الديزل تحريك برفع السعر عن أسعار شهر مايو الماضي، وكذالك تم زيادة سعر أسطوانة الغاز ويأتي هذا بعد دراسة الأسعار العالمية وكانت أسعار شهر مايو كما يلي.
أسعار البنزين في المملكة شهر مايو
|بنزين أوكتين91
|2.81 ريال للتر
|أوكتين 95
|2.33 ريال / لتر
|الكيروسين
|0.70 ريال / لتر
|الديزل
|0.63 ريال / ديزل
|غاز البترول المسال
|0.90 ريال / لتر
أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يونيو 2022
|أسعار بنزين 91 الجديدة
|2.81 ريال / لتر
|سعر بنزين 95 الجديدة
|2.33 ريال / لتر
|أسعار الكيروسين شهر يونيو
|0.81 ريال / لتر
|سعر الديزل الجديد
|0.63 ريال / لتر
|سعر تعبئة أسطوانة الغاز الجديد
|18.85 ريال للأسطوانة
أسعار إعداة تعبئة أسطوانة الغاز الجديدة
أعلنت خدمة العملاء بشركة غازكو السعودية عبر الحساب الرسمي لها على منصة تويتر، أن سعر إعادة بيع أسطوانة الغاز الجديدة بداية من اليوم 11 يونيو، هو 18.85 شامل ضريبة القيمة المضافة وغير شاملة أجور النقل من محطات التوزيع الرئيسية إلي منافذ البيع للمستهلك، وسوف يتم مراجعة أسعار الغاز المسال والكيروسين بشكل دوري كل عام.
تحديث أسعار البترول في السعودية
تتبع المملكة العربية السعودية سياسة تقييم الأسعار بحسب العرض والطلب، والأسعار العالمية فالسعر متغير غير ثابت يرتفع وينخفض بحسب الأسعار العالمية، وتقوم لجنة تحديد الأسعار بالاجتماع كل شهر لتحديد الأسعار، بداية من يوم 11 حتى يوم 10 من الشهر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2022 Aramco تعلن سعر تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.