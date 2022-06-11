تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات الخاصة بالأراضي والعقارات والملكيات والترخيص للمرافق ، والإسكان وغيرها ومؤخراً زادت عمليات البحث حول هيئة عقارات الدولة وخاصة عن منصة إحكام ، ومع زيادة التعاملات بين المواطنين والهيئة ، تقدم الآن خدماتها عبر منصة رقمية إلكترونية تسهل كافة المعاملات ، وعبر فقرات المقال التالية نقدم لكم خطوات التسجيل في منصة إحكام للشؤون العقارية ، وطرق الاستفادة من الخدمات المتاحة ، خاصة للمتضررين من عمليات الهدد في محافظة جدة ، ومشاريع إزالة الأحياء العشوائية ، وبدأ صرف التعويضات للدفعة الأولي.

التسجيل في منصة إحكام للشؤون العقارية

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية لتزليل العقبات نحو تطور ونمو الدولة ، وتعتمد في هذا علي منظومة إلكترونية خدمية :

الهيئة العامة لعقارات الدولة احدي أزرع الحكومة السعودية لتنظيم البناء علي أراضي الدولة السعودية.

تقدم الهيئة خدماتها عبر منصة إحكام الإلكترونية.

تعرف إحكام بأنها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.

مركز الاتصال: 920035544 .

البريد الإلكتروني: [email protected]

تقوم علي تنظيم وتشريع قوانين تملك العقارات والأراضي الواقعة في ملكيه الدولة.

مؤخراً بدأ صرف الدفعة الأولي من تعويضات إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

طريقة التسجيل في إحكام

الدخول علي رابط منصة إحكام الإلكترونية من المتصفح. الضغط علي كلمة تسجيل الدخول. تحت خانة اسم المستخدم وكلمة المرور نجد عبارة تسجيل حساب جديد ، نضغط عليها. نملأ البيانات التالية : اسم المستفيد.

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف الجوال. ثم يتم تعيين كلمة مرور للحساب. نضغط علي موافقة الشروط والأحكام. أخيراً نضغط تسجيل ليرسل لك بريد إلكتروني يفيد بإنشاء حسابك.

شروط ومتطلبات تملك العقارات