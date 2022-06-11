نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط شانجان cs95 رويال دبل 2022 السيارة الرياضية الرائدة متعددة الاستخدامات بـ100 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شانجان CS95 رويال دبل 2022 Changan CS95 هي سيارة SUV متوسطة الحجم تحتوى على 7 مقاعد من انتاج شركة Changan. يمنحها شكلها الخارجي صورة المركبة الرياضية التقليدية. كونها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة، فإن تصميمها يميل نحو المظهر الفاخر. ويهيمن على المقدمة شبكة كبيرة من الكروم ، بينما تتميز الجوانب بخطوط مستقيمة تبرز طول السيارة. يمنحها لون السقف المتباين إحساسًا عصريًا فاخرًا. أما مقصورتها الداخلية الفاخرة فهي مقسمة أفقياً.

شانجان cs95 من الداخل

تأتي Changan CS95 بشكل قياسي مع شاشة معلومات قياس 12.25 بوصة رقمية بالكامل. فضلا عن شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه. مقاعد CS95 مزينة بالجلد. ولمزيد من الراحة ، فإنها تأتي مع باب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة. كذلك تأتي CS95 بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 233 حصان 360 نيوتن من عزم الدوران. وهي أقوى بشكل طفيف من شانجان رويال دوبل 2021 التي تأتي بقوة 229 حصانًا وعزم دوران 360 نيوتن متر. السيارة تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات و3 أنماط من القيادي عادي ورمال وطين.

مزايا شانجان cs95 2022

تأتي شانجان 2022 cs95 مع العديد من المزايا من بينها، نظام تحذير الخروج عن المسار وتحذير من النقطة العمياء. كما تم تزويد السيارة بنظام التحذير للاصطدام من الأمام ومثبت سرعة متكيف مع السيارة التي في الأمام. كل ذلك إضافة إلى 4 كاميرات خلفية ونظام مكابح الطوارئ الاوتوماتيكي وغيرها من المزايا.

سعر شانجان cs95 رويال دبل 2022



بسعر 113 ألف ريال يمكن اقتناء شانجان cs95 رويال دبل بدون إضافة الضريبة. أيضا يصل سعر سيارة شانجان الرياضية الفائقة القوة إلى 130 ألف شامل الضريبة المضافة. هذا السعر أعلى بكثير من سعر شانجان CS75 موديل 2023 التي تأتي في حدود 89 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل إلى 112 ألف ريال مع اضافة الضريبة إليه.

10 وسائل للأمان والسلامة

تتضمن شانجان cs95 حوالي 10 وسائل لضمان السلامة والأمان. ومن بين أشهر هذه الوسائل الإيرباق الأمامي SRS والخلفي. إضافة إلى الستائر الجانبية وكاميرا للرؤية الخلفية 360 درجة متعددة الزوايا. أيضا السيارة بها فرامل ABS المانعة للانغلاق. وبها أيضا نظام المساعدة في الثبات والتوزيع الإلكتروني للفرامل. ولا ننسى نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

عروض تقسيط سيارة شانجان

يمكن الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة من وكيل شانجان في السعودية والتي تشمل صيانة مجانية لمدة عامين. أو 55 ألف كلم لدى الوكيل. كما يمكن تقسيط سيارة شانجان بأقل من 1000 ريال شهريًا على 60 شهر. مع الالتزام بسداد دفعتين مقدمة في بداية التعاقد وأخيرة في نهاية التمويل بحسب قيمة القسط.