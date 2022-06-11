رسميا.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى والاجازات الرسمية للموظفين بالقطاعين العام والخاص والبنوك

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عمر شويل - جدة رسميا.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى والاجازات ، لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى سواء للقطاع الخاص والحكومي بالإضافة إلى إعلان البنك المركزي عن فترة إجازة البنوك والموظفين وكافة العاملين به، فعيد الأضحى سوف يأتي بعد مرور حوالي سبعين يوماً من نهاية شهر رمضان الكريم، وبالنسبة إلى الموظفين سوف يحصلون على إجازة رسمية ستبدأ قبل اليوم الأول للعيد وتنتهي بعد قضاء عدد أيام العيد.

رسميا.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى والاجازات

يوجد الكثير من المواطنين في المملكة العربية يبحثون عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يبادروا بالاستعدادات، والجدير بالذكر أن عيد الضحى سوف يقدم بشهر ذو الحجة بداية من اليوم العاشر منه، ويستمر لمدة أربعة أيام وينتهي باليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وإذا تم النظر إلى الحسابات الفلكية سوف نجد أن عيد الأضحى سيأتي في يوم السبت الموافق التاسع من يوليو 2022 القادم، وللإجابة عن الإجازة فهي ستستمر لمدة خمسة أيام بحيث أن تبدأ من اليوم التاسع من شهر يوليو حتى الثاني عشر من يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 2022

طبقاً إلى نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية وبالتحديد المادة 127 فكافة المواطنين داخل السعودية ومن ضمنهم الموظفين في القطاع الحكومي وأيضاً القطاع الخاص سوف يحصلون على إجازة عيد الأضحى 2022 تبعاً للمدة المحددة التي تكون 5 أيام منذ أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022.

كما أن الموظفين سوف يحصلون على الأجر كاملاً دون أن يتعرض إلى أي خصومات أو استقطاعات، فهذه الإجازة تكون من ضمن المناسبات الدينية والإجازات الرسمية المهمة جداً للأمة الإسلامية.

موعد الدوام في البنوك بعد عيد الأضحى 1442

بعد أن قمنا بتقديم التوضيح اللازم عن إجازة عيد الأضحى الرسمية للموظفين في القطاع العام والخاص،حيث أن الدوام في كافة البنوك داخل المملكة سوف يبدأ العمل به بداية من يوم 13 يوليو 2022 الذي يوافق يوم 14 ذي الحجة 1443.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022

تختلف إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص عن القطاع الحكومي فسوف يحصل موظف القطاع الخاص على إجازة بداية من 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443 وسوف تظل حتى 12 يوليو.