نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور روضة وسن القبول في الروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور روضة تم تحديد موعده من قبل وزارة التعليم، وسوف يكون التسجيل من خلال موقع نور الذي يدعم التعليم عن بعد بإتباع عدة خطوات بسيطة، وقد تم تعديل سن القبول لطلاب هذه المرحلة ليتوافق مع القدرات العقلية للأطفال، يمكنك أن تنفذ إجراءات التقديم من خلال جهاز الكمبيوتر أو من على الهاتف المحمول عن طريق حساب نور ولي الأمر.

التسجيل في نظام نور روضة

أصبح الآن بإمكان أولياء الأمور الدخول على رابط نظام نور واختيار الإجراء الذي يريدون القيام به وتنفيذ خطواته بسهولة لكن هذا في حالة كان لديهم حسابات سابقة، أما إذا كان لا يوجد لديهم حساب خاص عليهم إنشاء واحد من خلال اتباع ما يأتي:

ادخل على موقع نظام نور التعليمي .

انقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

املأ البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختر أيقونة تسجيل طالب جديد ثم تظهر لك مجموعة من الخطوات اتبعها حتي الانتهاء من التسجيل ليصبح لديك حساب جديد على بوابة نور.

مواعيد التسجيل في نظام نور روضة

أصدرت وزارة التعليم السعودية بيان توضح فيه مواعيد بدء استقبال طلبات أولياء الأمور للتسجيل لأولادهم في مرحلة الروضة أو رياض الأطفال، يجب عليك التعرف علي توقيت التسجيل في نظام نور روضة فينا يأتي:

يقبل النظام الأطفال فوق سن الثلاث سنوات وحتي قبل الست سنوات.

يبدأ التقديم من يوم 28 شوال ويستمر على مدار الفصول الدراسية خلال العام.

يتم تسجيل الأطفال خريجي الروضة الحكومية بدءاً من يوم 27 ذي القعدة.

حدد موعد تسجيل خريجي الروضات الأجنبية في تاريخ 23 محرم من العام الهجري الحالي.

تسجيل طلب التحاق الطلاب بنظام نور روضه

يمكنك من خلال منصة نور التعليمية أن تسجل طلب التحاق طفلك بمرحلة رياض الأطفال أو الروضة، وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة نور التعليمية من هنا.

ادخل على طلبات التقديم ومنها اختر المرحلة التي ترغب بها.

اكتب اسم الطالب وعمره وتاريخ ميلاده وباقي المعلومات المطلوبة منك.

انقر على زر تسجيل لتكون بذلك قد انتهيت من طلب الالتحاق بسهولة.

ما هو نظام نور التعليمي؟

هو نظام إلكتروني أقامته وزارة التعليم السعودية، وقد تم العمل به لدعم التعلم عن بعد خاصةً بعد انتشار وباء كورونا.

هل يحتاج تسجيل الدخول لنظام نور دفع رسوم اشتراك؟

لا، فهي خدمة مجانية تقدمها الدولة لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور الكثير من الإجراءات والخطوات.

التسجيل في نظام نور روضة يتم بكل سهولة وبدون أي تعقيدات، تم تعديل سن القبول لرياض الأطفال وذلك لكي يتناسب مع القدرات العقلية لهم، يختص بقبول الأطفال فوق سن ٣ سنوات وأعلنت وزارة التعليم أنه يتم تسجيل الأطفال خريجي الروضة بدءاً من يوم 27 ذي القعدة.

التسجيل في نظام نور روضة يمكنك من إرسال طلب التحاق أولادك لمرحلة رياض الأطفال أو الخروج منها إلى المرحلة الابتدائية، وهذا من خلال خطوات بسيطة وسريعة.