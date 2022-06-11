نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد تعويضات لإزالة العقارات والأنقاض بصك وبدون صك بجدة 2022؟ الأمانة العامة توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأمانة العامة في جدة قامت بالإعلان عن بدء صرف التعويضات للأهالي المتضررين بجدة من الهدد، حيث أنها خططت لإعادة التأهيل لجميع المناطق والأحياء العشوائية، ولذلك فقد قررت دفع تعويضات مالية مناسبة لجميع الأسر التي تضررت من عملية الهدم وبدأت فعليًا بصرف أول دفعة من التعويضات بجدة، فتعرف من خلال موقع ثقفني على كم سعر المتر في التعويضات.

هل يوجد تعويضات لإزالة العقارات والأنقاض بصك وبدون صك بجدة 2022؟

اللجنة أعلنت أنه سيتم التعويض لجميع الأسر سواء للأرض أو للعقار، وبدء صرف الدفعة الأولى بواقع مليار ريال وجاري الصرف للبقية على كافة الأراضي التي تكون مملوكة بصك شرعي، حيث سيكون التعويض عن الأرض والأنقاض أما الأراضي الغير مملوكة بأي صك شرعي التعويض لها يكون على الأنقاض فقط، وهذه آخر التصريحات التي أعلنت عنها الأمانة العامة بجدة، حيث بدأت بجمع الطلبات الخاصة بكافة المواطنين وتعويضهم بشكل مناسب عن أضرار عملية الهدم.

كم سعر المتر في التعويضات بجدة 1443؟

سعر المتر كان غير محدد بشكل ثابت إي إنها اللجنة تحدده وفق كل منطقة بمتوسط 3000 ريال حتى امتنع سكان غليل من الخروج بسب قلة سعر المتر مقابل غلاء الأسعار لذا قامت الهيئة العامة للجنة العشوائيات برفع سعر المتر في تعويضات غليل ليصل 4000، و5000 ريال، وتلك كانت الإجابة المتاحة بشأن تكلفة المتر لأنه يحتاج الكثير من الأفراد المتضررين من عملية هدم الأحياء العشوائية في غليل إلى التعرف على سعر المتر، وجديرًا بالذكر أنها إلى الآن لم يحدد بشكل رسمي أي غير ثابت لجدة، لذا يمكنك الاستعلام من خلال الهيئة العامة للعقارات وفي حال صدر أي جديد سنوافيكم به.

المستندات اللازمة للحصول على تعويضات جدة

إن الأمانة العامة اهتمت كثيراً بتطبيق إزالة الكثير من المناطق والأحياء العشوائية في مدينة جدة، ولكنها طلبت من المواطنين المعرضين إلى أضرار نتيجة عملية هدم الأحياء سرعة تقديم طلب للحصول على تعويض مناسب، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة أو من خلال الفروع الخاصة بالمؤسسة والمنتشرة في مختلف الأماكن بالسعودية، ولكى يمكن للمواطن الحصول على التعويض لابد من تجهيز هذه الأوراق:

صك ملكية امتلاك العقار أو نسخة منه.

بطاقة الهوية الشخصية.

صورة واضحة للمبنى.

نسخة من فاتورة الكهرباء.

تحديد إحداثيات موقع المبنى.

تحديد رقم المبنى ومساحته.

تقديم الطلب من خلال المالك الشخصي للمنزل.

إدخال رقم التواصل مع المواطن عند تقديم الطلب.

تحميل صور جوية لموقع المبنى.

تعويضات جدة من خلال الأمانة العامة

إن هناك الكثير من الأماكن العشوائية التي بنيت بشكل غير دقيق في مدينة جدة، وتكون هذه المناطق متدهورة في البنية التحتية والسكنية لها إلى جانب عدم وصول خدمة صحية كاملة إليها، وبالتالي هناك تأثير سلبي على جميع الساكنين في هذه الأحياء، ولذلك جاء مشروع هدم المساكن العشوائية في جدة وتأهيلها مرة أخرى لتكون جميلة ومناسبة تليق بالسعودية.

ولكن قررت دفع تعويضات للمتضررين طبقاً لضوابط معينة تضمن وصول جميع الحقوق للأهالي، ولقد قامت أمانة جدة ببدء عملية الهدم مباشرة ومن المحتمل أن تصل عدد المنازل المراد هدمها إلى 50 ألف، بدأت شركات الهدم بإزالة 10,000 مبنى وأكثر حيث إزالة ما يعادل 13 حي، والاستعلام على أي تفاصيل أو معلومات تخص عملية الإزالة يرجى زيارة موقع تعويضات جدة.