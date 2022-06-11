كيف شروط الضمان المطور للمتزوجة 1443 الضمان الجديد بالمملكة

شروط الضمان المطور للمتزوجة 1443ه‍ هناك العديد من الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى معاونه ومساعدات مالية من الدولة لكي يتحملوا تكاليف الحياة المتعددة والمتنوعة، وقامت وزارة المواد بتقديم خدمات ماليه وضمانات اجتماعية للأفراد والمتزوجات، وهنا بعض الشروط والإجراءات يجد علي السيدة المتزوجة إتباعها، لذلك يتسأل العديد من الأشخاص عن شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة لعام 2022/1443ه‍، لذلك سوف نعرض لكم شروط الضمان المطور للمتزوجة 1443ه‍ من خلال تقرير مفصل عن الشروط للضمان.

شروط الضمان المطور للمتزوجة 1443

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بعرض بعض الشروط يجب علي السيدات المتقدمة للحصول على الضمان اتباعها بشكل صحيح وهذه الشروط هي:

يجب علي السيدة المتزوجة المتقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي أن تكون من جنسية سعودية هي وزوجها.

ويجب أن تكون مقيمة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ويجب أن يكون الراتب الشهري للأسرة السعودية المتقدم لا يخرج عن الحد الأدنى الذي حدده الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن تقدم الزوجة قسيمة طلاق رسمية وقانونية في حالة وجود طلاق بين الزوجين.

ويصرف الدعم إذا كانت السيدة أرملة وبحوزتها اطفال.

ويصرف الدعم للسيدة العجوز.

يجب أن لا يتعدى عمر السيدة ٦٥ عام.

يجب علي السيدة المتزوجة أن لا يكون لها سجل تجاري.

عند وجود الزوج في الأسرة يجب إثبات أن الزوج غير قادر على العمل وتلبية احتياجات الأسرة.

واذا تزوجت الزوجة المطلقة من اخر سوف يتم الغاء الضمان.

طريقة التسجيل في الضمان المطور للمتزوجة

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية ، وقم بالنقر على كلمة تسجيل جديد، وقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم قم بكتابة كلمة المرور ويجب اتباع جميع الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي قم بالضغط على كلمة تسجيل وقم بالذهاب إلى البوابة الرئيسية واضغط على الملف الموحد ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وقم بالاختيار المناسب.

واذا كانت الأسرة تتكون من فردين سيكون المعاش 2570 ريال سعودي.

3 أفراد سيكون المعاش 3140 ريال سعودي.

4 أفراد 3710سيكون المعاش ريال سعودي.

5 أفراد سيكون المعاش 4280 ريال سعودي.