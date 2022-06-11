كيفية التقديم على قرض سلفة الفوري 5000 ريال من منصة سلفة وشروط التمويل

تزداد عمليات البحث بشكل مستمر حول منصة سلفة 1443، لو ظروفك متعثرة في سداد ديونك سلفة تمنحك قرض ب5000 ريال بشروط ميسرة للغاية ومتوافق مع الشريعة الاسلامية وهذا لتيسير على كافة المواطنين ومن أسرع التمويلات التي قدمها منصة سلفة،ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على قرض سلفة واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه والبنوك التي تتعامل مع سلفة، حيث تعتبر سلفة تمويل سريع لتلبية متطلبات و احتياجات المواطنين في مواجهة ظروف الحياة بأطول فترة سداد، حيث أنها تقدم التمويل الشخصي في ربع ساعة فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية وعلى العميل اختيار التمويل الذي يريده فهو يبدأ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي وأيضاً تحديد المدة التي يسدد فيها،حيث يمكنه السداد خلال 6 شهور بسهولة، تعتبر منصة سلفة من أسرع المنصات التي تقدم هذا التمويل وأشهرها في المملكة العربية السعودية، إذا وقع العميل في مشكلة تقوم خدمة العملاء بالرد مباشرة على مداراليوم.

شروط الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة:

لكي يستفاد الأشخاص المستفيدين من أجل الحصول على قرض سلفة الفوري يجب توفر عدة شروط أهمها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عاماً ولا يقل عن ذلك حتى الحد الأقصى 60 عاماً ولا يزيد عن ذلك، ويكون كامل الأهلية.

ويشترط أن يكون المتقدم عاملا في إحدى القطاعات الحكومية العامة لمدة ثلاثة أشهر أو القطاعات الخاصة لمدة ستة أشهر .

الدخل الشهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي وكحد أدنى.

مزايا تمويل منصة سلفة:

تمويل سلفة بأقل هامش ربح.

يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر وبشكل سريع

ومن ضمن المزايا التي يمكن الحصول عليها لا يشترط تحويل الراتب أو كفيل.

تتوافق أحكام تمويل سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سلفة تمتاز بالمرونة والتيسير في سداد التمويل.

قرض سلفة لا يحتاج التمويل إلى كفيل.

أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

بنك الرياض.

المصرف الأول.

بنك الجزيرة.

بنك الاستثمار السعودي.

مصرف الإنماء.

بنك البلاد.

مصرف الراجحي.

كيفية طلب تمويل شخصي من منصة سلفة: