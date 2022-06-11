كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج للمواطنين والمُقيمين وأسعار الحملات وتكلفة الحج

يتسال الكثير من المواطنين والمقيمين عن حملة الراجحي للحج هذا العام وعن شروط التسجيل فى حملة حج الراجحي وكيفية التسجيل وتكلفة اسعار حملة الحج واسعار برامج تكلفة الحج كل هذا نوضحه بداخل المقال، حيث ان حملة الراجحي هي أحد المبادرات الخيرية التي تمنح الكثير من الأشخاص من محدودي الدخل فرصة للحج،وهي واحدة من أفضل الحملات الخيرية في المملكة والتي تسعى لتقديم فريضة الحج للأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين دون تسديد أي رسوم نظرًا لعدم قدرتهم على ذلك، فتلك المبادرة تستهدف الغير قادرين على تأدية فريضة الحج وهذه الحملة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

الشروط الواجب توافرها لحملة الراجحي للحج للمواطنين:

يشترط أن يكون سعودي وأن يُقدم صورتين من كارت الأسرة الأمامي والخلفي.

ويشترط أن يكون غير قادر على تسديد رسوم الحج.

كما يشترط أن يكون مالك لجوال خاص به وألا يقل عُمره عن 25 عام.

ويشترط ألا يقل عُمره عن 18 عام وألا يكون سبق له الحج من قبل.

كما يشترط من توافر المستندات المطلوبة التي توضح صلة القرابة بالحاج.

الشروط الواجب توافرها لحملة الراجحي للحج للمقيمين:

يشترط ضرورة أن يكون الحد الأدنى لراتبه 3000 ريال وأن يكون مقيم داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن عام.

كما يشترط أن تكون إقامته سارية وغير منتهية وألا يكون حكم عليه من قبل بجناية.

وكما يشترط أن يقدم تقرير طبي يؤكد خلوه من الأمراض المُعدية للحفاظ على صحة الحجاج.

أن يكون المتقدم يقوم بالحج لأول مرة وألا يتخطى عدد المرافقين واحد.

أسعار تكلفة حملات الحج 1443:

حيث وضعت وزارة الخج السعودي وضعت الأسعار الخاصة بالحج لهذا العام 2022 وجاءت على النحو التالي:

أولا: البرنامج الميسر: وصلت قيمة حملة هذا البرنامج حوالي 3938 ريال للفرد الواحد .

وصلت قيمة حملة هذا البرنامج حوالي 3938 ريال للفرد الواحد . ثانيا: الباقة التوفيرية: هي حملة اقتصادية وتص قيمة الفرد بها بدءً من 3447 ريال حتى 4797 ريال.

هي حملة اقتصادية وتص قيمة الفرد بها بدءً من 3447 ريال حتى 4797 ريال. ثالثا: برنامج اقتصادي: ويتراوح تكاليفه ما بين 3829 لـ 5456 ريال.

ويتراوح تكاليفه ما بين 3829 لـ 5456 ريال. رابعا : برنامج عام :ويتراوح ما بين 6833 لـ 15540 ريال سعودي للفرد الواحد.

كيفية التسجيل في الحج 2022 داخل المملكة: