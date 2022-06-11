نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تُعلن اسعار البنزين لشهر يونيو 2022 الان.. aramco تكشف عن الأسعار الجديدة للتر البنزين 91 . 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تُعلن اسعار البنزين لشهر يونيو 2022 الان وهو التحديث الشهري الدوري لشهر يونيو والذي يبدأ العمل بها من فجر يوم الحادي عشر من شهر يونيو، ويستمر حتى مساء يوم العاشر من شهر يوليو المقبل، كما يتميز بنزين شركة أرامكو بكافة الأنواع بخلوه من الرصاص، وقد قامت الشركة بتوضيح أسعار البنزين لشهر يونيو والتي يتم العمل بها بعد ساعات قليلة.

ارامكو تُعلن اسعار البنزين لشهر يونيو 2022 الان

جاءت أسعار البنزين في شركة أرامكو السعودية لشهر يونيو 2022 على النحو التالي:

سعر البنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي للتر الواحد.

في حين يبلغ سعر بتر البنزين 95 من أرامكو قيمة 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل يبلغ 0.63 ريال سعودي، وهو 63 هللة.

كما يسجل سعر لتر الكيروسين 0.81 ريال سعودي لشهر يونيو 2022، وهو81 هللة.

يبلغ سعر غاز البترول المسال بقيمة 0.90 ريال سعودي للمتر المكعب، وهو 90 هللة.

ومن المقرر أن يتم العمل بتلك الأسعار وتطبقها في كافة محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية مع بداية فجر يوم السبت الموافق 11 من يونيو 2022.

هذا ويعد سعر البنزين في السعودية هو السعر الذي يهتم لأجله آلاف المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، ويتم تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية من أرامكو حتى يوم 10 يوليو في المساء، لتقوم شركة أرامكو بتحديث أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 ليبدأ العمل بها من صباح يوم 11 يوليو 2022.

سعر البنزين في السعودية أرامكو يونيو 2022

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البنزين لشهر مايو الماضي والتي تم العمل بها مساء يوم الجمعة 10 يونيو كانت 2.18 ريال سعودي للتر الواحد، وسعر البنزين 95 يبلغ 2.33 ريال سعودي للتر الواحد.

فيما كان سعر لتر الديزل كان 0.63 ريال سعودي للتر الواحد، وسعر الكيروسين بلغ 70 هللة للتر الواحد، وقد بلغ سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

وتعمل الشركة السعودية على التأكيد على أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة هي أسعار قابلة للتغير، وقد تنخفض أو ترتفع وفق التغيرات في أسعار التصدير بالمملكة العربية السعودية منها وإلى الأسواق العالمية، ويتم تحديث أسعار منتجات البترول بصفة شهرية من قبل أرامكو السعودية في كل يوم 10 من الشهر الميلادي.