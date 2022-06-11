نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” etimad.sa التسجيل في منصة اعتماد وخطوات الاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع العاملين بالمملكه العربيه السعوديه والمناطق المختلفة المحيطة بها عن طريقة التسجيل في منصة اعتماد خطوات الاستعلام عن الراتب خاصة وأن منصة اعتماد السعودية قد أعلنت أنه يمكن لكافة العاملين في الجهات الحكومية يمكنهم استرجاع كافة بيانات الرواتب الواردة من الجهة الحكومية بالتفصيل ومن هنا تكاثفت محركات بحث جوجل كروم عن طريقة خطوات التسجيل بالمنصة للاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها للعاملين وجدير بالذكر أن هذه المنصة تعمل على توفير عدة بيانات خاصة بالموظف ما بين تفاصيل الوظيفة التي يعمل بها المواطن وكذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالحقوق المالية للمشترك والبيانات التاريخية الخاصة بتوقيت تعيين الموظف وتاريخه الوظيفي ودرجاته الوظيفية ومن خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

أعزائي العاملين بالمملكة العربية السعودية في كلا من القطاع العام والخاص توفر لكم منصة اعتماد مجموعة متميزة جدا من الخدمات يمكن لكم القيام بها من خلال منصة اعتماد ما بين الاستعلام عن الرواتب وخدمة التحقق من الضمان البنكي إلى غير ذلك والتسجيل بالمنصة يتبع الخطوات التالية:

_ الخطوة الأولى الدخول على الرابط الرسمي الخاص بمنصة اعتماد الاليكترونيه.

_ الخطوة الثانية يقوم فيها الموظف بالضغط على خيار مستخدم جديد.

_ الخطوة الثالثة يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المطلوبة منه في منصة اعتماد.

_ الخطوة الرابعة بعد إدخال رقم الجوال الخاص بالموظف سوف تصله رسالة عبر الموقع المدون لتأكيد تسجيل الدخول ومن ثم يتم رفع المستندات المطلوبة .

_ الخطوة الخامسة يتم فيها طباعة النموذج الخاص التفويض وبعدها يتم تقديمه للغرفة التجارية لتصديقه واخيرا رفع صورة من التفويض عبر الموقع لتفعيل الحساب وبهذا يكون تم الاشتراك.

خدمات وأهداف منصة اعتماد

كما ذكرنا من قبل هذه المنصة صممت خصيصاً لخدمة العاملين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ومن أهم أهدافها:-

اول شي هو وجود حالة من الشفافية بالنسبة للتقديم في المنافسات الحكومية الخاصة ب الترقيات.

ثانيا التحول إلى النظام الرقمي المميكن التقرب من تحقيق رؤية السعودية 2030.

ثالثا وهي نقطة هامة جدا العمل على سرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية وكذلك توحيد كافة الإجراءات لتسهيلها على العاملين.