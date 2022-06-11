نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن عقد إيجار إلكترونيًا برقم الهوية عبر منصة ejar السعودية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية يعد من أهم الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية لمواطنيها، حتى يصبح من السهل عليهم معرفة موعد تاريخ العقد القديم ومتى يتعين عليهم إبرام عقد جديد، بالإضافة لتسهيل إتمام عقد جديد بخطوات سهلة وبسيطة أيضًا بطريقة الكترونية من خلال الدخول على منصة إيجار السعودية التي وفرت على المواطنين الكثير من الوقت، والجهد، ومن خلالنا سنوضح لكم ما تبحثون عنه وأكثر حول هذا الموضوع.

استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية

وفرت المنصة خدمة الاستعلام عن عقد إيجار برقم الهوية، والتي تعتبر من أهم الخدمات بحثًا من قبل المواطنين، والتي يمكن القيام بها عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمنصة إيجار ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم اختيار تسجيل الدخول بالضغط عليها.

إضافة رقم الهوية ثم إضافة كلمة المرور.

إتمام عملية تسجيل الدخول.

اختيار عقد الإيجار الموضحة بالأعلى.

ثم الضغط على عقود الإيجار.

في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على الاطلاع على حالة العقد من الجدول الموضح، والانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

منصة إيجار السعودية الالكترونية

هي أحد المنصات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة السعودية، والتي جاءت ضمن تنفيذ خطة التحويل الرقمي، ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تسعى فيه المملكة لتحقيق كل ما يساعد المواطنين على إنهاء كل الخدمات بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، بدون الحاجة للذهاب للهيئات أو المراكز، ومنصة إيجار من أحد المنصات الهامة التي ستساعد المواطنين بمعرفة موعد انتهاء العقود ومتى يتوجب إبرام عقد إيجار جديد، من خلال خدمة الاستعلام، بالإضافة لتوفر خدمات أخرى مثل فسخ العقد، إبرام عقد جديد، طباعة العقد الكترونيًا، وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن عقد إيجار رقم العقد 1443

من الطرق الأخرى المتاحة في منصة إيجار السعودية، هي خطوات الاستعلام عن عقد الايجار برقم العقد، والتي تتم أيضًا بالدخول على المنصة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إتمام عملية تسجيل الدخول السابقة.

ثم اختيار عقد الإيجار أيضًا بالأعلى.

ثم الضغط على عقود إيجار وإدخال رقم عقد الإيجار من القائمة الموضحة.

يجب التأكد من إدخال رقم العقد بشكل صحيح.

ثم الضغط على الاطلاع على حالة العقد.

خطوات الاستعلام عن حالة عقد الإيجار برقم الطلب على منصة إيجار السعودية

من أهم الخدمات التي تقدمها منصة إيجار للمواطنين، هي خدمة الاستعلام عن حالة عقد الإيجار برقم الطلب، والتي تتم بتلك الخطوات:-

زيارة منصة إيجار السعودية.

الضغط على خدمة التحقق من حالة الطلب.

ومن ثم إضافة رقم الطلب بالحقل المخصص له.

ثم الضغط على الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالطلب.

خطوات استخراج العقد الالكتروني وتوثيقه من منصة إيجار 1443

يعد البحث عن طريقة استخراج العقد الالكتروني وتوثيقه من أكثر الطرق بحثًا من قبل المواطنين والتي تبدأ عن طريق الدخول على منصة إيجار:-

ثم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور لإتمام عملية تسجيل الدخول.

ثم اختيار عقد الإيجار.

بعدها يتم الضغط على العقود.

اختيار عقود الإيجار ثم الضغط على استخراج ثم طباعة العقد.

ومن أجل توثيق نموذج عقد ايجار الكتروني يتم الضغط على الوسيط العقاري.

ثم إتمام عملية التحقق بالمنصة.

بعد ذلك يتم اختيار العقود من الشريط العلوي.

بعدها يتم تسجيل عقد جديد، ثم تحديد المدة والضغط على التأكيد.

إضافة كل التفاصيل الخاصة بالعقد ثم تأكيد.

بعدها يتم إتباع التعليمات وإضافة التفاصيل الخاصة بجميع الأطراف.

ثم الضغط على الانتهاء.

” وبذلك تكون قد عرضنا لكم خطوات استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية من خلال منصة إيجار السعودية، التي تتيح جميع خدمات الإيجار التي يحتاج لها المواطنين بخطوات سهلة وإنجازها في وقت قصير جدًا”.