شروط أقساط جرير ايفون ١٣ ومتطلبات التسجيل

شروط أقساط جرير ايفون ١٣ لم تقم المكتبة وحدها فقط بطرحها بل شاركت كوارا للتمويل في تقديمها وهي الجهة المتعاونة التي يُطلق عليها مزود الخدمة التي توفر القيمة المالية المطلوبة لتقسيط المنتجات وألزمت بضرورة معرفة شروط اخذ جوال أقساط من جرير سواء كان العميل حامل للجنسية السعودية أو في حال كان وافد عامل في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما يمكن الاشتراك في عروض استبدال الجوالات 2022 بعد معرفة أبرز شروطه، وسوف نتعرف على أهم شروط تقسيط جرير 2022.

شروط أقساط جرير ايفون ١٣

الشروط المطلوبة للاشتراك في عروض التقسيط سارية على جميع الجوالات وليس فقط أقساط ايفون 13 من خلال المكتبة، وعلى الرغم من ذلك لا بد من الاطلاع على شروط أقساط جرير ايفون ١٣ الخاصة بالأهلية للمتقدمين وهي متمثلة في التالي:

المتقدم لا بد أن يكون عاملًا في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ومدة التحاقه بوظيفته للقبول لا تقل عن ثلاثة أشهر وصافي راتبه أربعة آلاف ريال سعودي بحد أدنى فقط.

المستفيدين من الخدمة من العاملين في القطاعات العسكرية يتم طرح شروط الأهلية الخاصة بهم بناءً على رتبهم، ولكن بوجه عام فترة الخدمة لا بد ألا تكون أقل من ستة شهور.

قدمت المكتبة أيضًا فرصة للحصول على تقسيط الجوالات للعاملين في القطاع الخاص لدى المنشآت المعتمدة ولكن بشرط ألا تكون مدة الخدمة أقل من ثلاث أشهر للسعوديين والمقيمين اثني عشر شهر كاملة بحد أدنى.

ولم تغفل المكتبة عن حاجة المتقاعدين إلى الاشتراك في برامج التقسيط وقدمت لهم الخدمة بشرط ألا يكون العمر أكثر من 70 سنة.

متطلبات أقساط ايفون 13 برو ماكس

أعلنت مكتبة جرير عن إمكانية التسجيل في عروض التقسيط للأجهزة الذكية عقب تقديم المتطلبات الأساسية متمثلة في المستندات الرسمية المطلوبة منها: