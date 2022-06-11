مكتبة جرير حساب الأقساط وطرق الاستفادة

أعلنت مكتبة جرير بالسعودية عن توفر رابط مكتبة جرير حساب الأقساط الذي يوفر للعميل فرصة للتعرف على قيمة الدفعات الشهرية قبل الإقبال على تقديم طلب أقساط جرير ايفون 13 في السعودية أو غيره من الجوالات، وقد اشتهرت المكتبة بتقديم عروض عديدة وبرامج مختلفة لخدمة عملائها من بينها عروض استبدال الجوالات 2022 ويمكن الاستفادة من حساب مكتبة جرير بعد إدخال المعلومات المطلوبة بناءً على رغبات مقدم الطلب، وينبغي أيضًا معرفة شروط تقسيط جرير 2022.

مكتبة جرير حساب الأقساط

خدمة حساب الأقساط من الخدمات المتوفرة لدى العديد من المواقع الإلكترونية لصالح الجهات التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط مثل البنوك السعودية التي توفر آلة حاسبة للتعرف على قيمة الدفعات كما شركات الشركات الخاصة ومنافذ بيع المنتجات في الخدمة إذا كان لديها موقع إلكتروني، ويمكن الدخول إلى رابط مكتبة جرير حساب الأقساط لمعرفة تفاصيل المنتجات كما يلي:

زيارة موقع جرير.

الدخول إلى تقسيط المشتريات لاستخدام حساب مكتبة جرير.

على العملاء المستفيدين من الخدمة إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات التي تظهر في الموقع والتأكد من صحتها.

بعدها تظهر للعميل كافة المعلومات المطلوبة عن أقساط جرير لأجهزة الأيفون أو الأجهزة الإلكترونية والجوالات وكافة المنتجات المتوفرة لديه.

كيف أستفيد من تقسيط مكتبة جرير؟

لمن يرغب في الاشتراك ببرنامج تقسيط المنتجات من خلال مكتبة جرير يمكن الحصول على نموذج الطلب الخاص بكوارا للتمويل التي تتعاون مع المكتبة لتقديم الخدمة، ويتم الحصول عليها عن طريق رابط تقسيط المشتريات من جرير والذي يوفر أيضًا مميزات عروض التقسيط ومن أبرزها:

عرض التقسيط الجديد من المكتبة بدون دفعة أولى وبقيمة مالية تبلغ 30 ألف ريال سعودي بحد أقصى.

يمكن لمستفيدي العرض السداد لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

التمويل بدون كفيل.

وللاستفادة من تلك المميزات لا بد أن تكون شروط الأهلية متوفرة في المستفيد من الخدمة، مثل توافر شروط الجهة الوظيفية أو العمل في قطاعات معتمدة مثل الجهات شبه الحكومية والحكومية أو العمل في أحد المؤسسات العسكرية في الدولة السعودية أو الشركات الخاصة أيضًا لأصحاب الجنسيات المختلفة.