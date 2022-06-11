NOW .. اسعار البنزين فى السعودية المُعلنة من شركة ارامكو فى كل محطات الوقود

اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية المُعلنة والمحدثة من شركة ارامكو الوطنية فى كل محطات الوقود، نشرت أعرف الاسعار المحدثة للبنزين والبترول من شركة ارامكو الوطنية والتى تكون مسئولة مسئولية كاملة حول الاسعار الجديدة والمحدثة للبترول والبنزين فى داخل المملكة العربية السعودية ويبحث كل المواطنين والمستهلكين فى داخل المملكة العربية السعودية حيث ان الاسعار تأتى بشكل محدث شهريا فى اليوم العاشر من كل شهر ويتداول كل المواطنين فى المملكة العربية السعودية موقع شركة ارامكو الوطنية من اجل معرفة الاسعار الجديدة وبشكل محدث شهريا من اجل تطبيقها على كل محطات الوقود وكل ما يستخدم الطاقة فى المملكة العربية السعودية واصحاب السيارات ..

أسعار البنزين والبترول المحدثة المقدمة من شركة ارامكو

من المعروف ان شركة ارامكو الوطنية تنشر الاسعار الجديدة والمحدثة للبترول والبنزين لكل المستفيدين فى داخل المملكة العربية السعودية فى اليوم العاشر من كل شهر كما اوضحنا لكم وتتم اجتماعات دورية بشكل دورى فى المملكة العربية السعودية حول اسعار البنزين والبترول فى الممكلة العربية السعودية واليكم الاسعار عبر موقعكم ثقفنى نيوز الاسعار المعلنة من شركة ارامكو الوطنية للبنزين والبترول فى داخل المملكة العربية السعودية والاسعار هى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

كيفية تحديد الاسعار من قبل شركة ارامكو الوطنية

كما ذكرنا لكم انه يتم عقد اجتماع يومى فى مقر شركة ارامكو من اجل تحديد اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية من اجل وضع افضل الاسعار المناسبة لما يمر به احوال اسعارالبترول الجديدة والبنزين الجديدة ويتم استخراج افضل الاسعار المناسبة لكل المواطنين فى داخل المملكة العربية حيث تسعى الشركة الوطنية لتقديم افضل الخدمات مع تقديم الخدمة بجودة مميزة وبسعر مقبول لكل المواطنين فى داخل المملكة العربية السعودية ومازال المواطنين يأملون فى تخفيض الاسعار فى اكثر من ذلك فى الفترة المقبلة .