تمويل فوري بدون تحويل الراتب 100 ألف ريال سعودي وبهامش ربح تنافسي

تمويل يصل إلي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب موضوع يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة، نظراً لتوافر العديد من عروض التمويل التي تقوم المملكة بالإعلان عنها، وتعد عروض التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب أكثر انتشارا في المملكة، حيث وفرت هذه العروض الكثير من الأموال للأفراد الذين يواجهون أزمة مالية، ويسدد هذا التمويل على فترات طويلة، وسنقدم لكم في مقالنا كل التفاصيل عن التمويل الشخصي والشروط اللازمة للحصول عليه.

تمويل يصل إلي 100 ألف ريال سعودي

إذا كنت في أشد الحاجة ل 100.000 ريال على هيئة تمويل سريع بدون تحويل راتب من شركة الأمثل فعليك تقديم طلبك عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتيح التمويل السريع لك أخذ قرض بمبلغ كبير من المال من أجل الدفع لعملية شراء ضخمة، وتتميز الشركة هذه التمويلات بالمرونة، وبهامش ربح تنافسي، حيث يستطيع الشخص استخدامها في أي شيء يحتاجه، على عكس التمويلات التي تحصل عليها من أجل شراء شيء معين ومنها تمويل السيارات، وتستطيع إيداع أموالك باسمك في حسابك البنكي بكل سهولة ولكن لا بد من تقديم ما يثبت أنك قادر على تسديد مبلغ القرض، وبعدها تتمكن من الحصول على التمويل بدون كفيل ولكن وفق مجموعة من الشروط.

الأوراق المطلوبة لتمويل 100.000 ريال بدون تحويل راتب من شركة الأمثل

الهوية الوطنية أو إقامة سارية الصلاحية. ملء النموذج الخاص بطلب الحصول على التمويل. تعريف المرتب الشهري للموظف السعودي في القطاع الحكومي لمدة لا تتجاوز 90 يوم أما بالنسبة للموظف المقيم لا بد من تعريف راتبه الشهري لفترة لا تتعدى 30 يوم. كما على تعريف الراتب الشهري للموظفين في القطاعات الخاصة لمدة لا تزيد عن 30 يوم. توفير كشف حساب بنكي لراتب آخر 3 شهور. تقديم شهادة تثبت مدد وأجور للموظفين في القطاعات الخاصة.

ما هي شروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب من شركة الأمثل

يتميز هذا التمويل بأنه يمكن الحصول عليه بدون تحويل راتب، ويصل المبلغ إلى 100.000 ريال، كما أنه متاح لكل من السعوديين والمقيمين العاملين سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وفترة سداده طويلة تصل لحوالي 5 سنوات، كما أنه يتفق مع الشريعة الإسلامية، ويوجد عدد من الشروط اللازمة للحصول على التمويل وهي: