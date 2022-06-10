نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام إلكترونياً عن هوية زائر من خلال منصة أبشر برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد العديد من طرق الاستعلام عن هوية زائر في المملكة العربية السعودية، من خلال إتاحة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طرق الاستعلام الكترونيا بطريقة سهلة توفيرا لوقت المواطن السعودي، ويتم ذلك بواسطة البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية حيث تقدم العديد من الخدمات المختلفة بسهولة، وتزود المواطن بالكثير من البيانات التي تحتاج إليها من منطلق التطوير الدائم لمستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وسوف نقدم اليكم في مقالتنا اكثر من طريقة لـ استعلام عن هوية زائر.

الاستعلام عن هوية زائر منصة أبشر

ذكرنا سابقاً يوجد طرق استعلام عن الهوية للزائر بطرق مختلفة فتستطيع إذا كنت تمتلك حساب على منصة أبشر ان تستعلم عن هوية الزائر من خلال استخدام رقم الهوية نفسها بسهولة وخطوات بسيطة جدا، وفي حال لم يكن لديك حساب على أبشر يمكنك الاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية بسهولة برقم الجواز للمستعلم وسوف نتابع شرح الطريقتين تفصيلا في الفقرات القادمة.

طريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الجواز

يمكن للمواطن إجراء استعلام عن هوية زائر برقم الجواز من خلال منصة أبشر ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي طريقة توفرها الدولة من خلال اتباع الخطوات الاتية:

خطوات استعلام عن هوية زائر برقم الهوية

حددت وزارة الداخلية السعودية موقعها الرسمي لتكون منصة الاستعلام القانونية ويمكن الاستعلام عن هوية الزائر بالخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع أبشر. القيام بالضغط على أيقونة خدمات الأفراد. تسجيل الدخول ببياناتك من اسم المستخدم وكلمة مرور شخصية. الضغط ايقونة تسجيل دخول، سوف يتحقق الموقع منك بإرسال كود لتليفونك المحمول. ادخال كود التحقق. اختيار خدمة الاستعلام عن هوية زائر من قائمة الاستعلامات. القيام بكتابة رقم الهوية التي تريد الاستعلام عنها.

جنسيات ممنوعة من التحويل هوية زائر إلى مقيم

جنسيات ممنوع لها تحويل هوية الزائر إلى مقيم في المملكة العربية السعودية، قامت الجهات المختصة بالعمل على تحديد مجموعة من الجنسيات التي منعت من تحويل هوية الزائر إلى هوية الإقامة، وهي كالتالي: