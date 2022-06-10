شروط قرض العمل الحر للنساء بدون كفيل وبدون ضمانات 60 ألف ريال

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قام بنك التنمية الاجتماعية الموجود في المملكة العربية السعودية بمنح النساء السعوديات الغير قادرات على إيجاد فرصة عمل تمويل خاص بهم يمنح وفقا لعدة شروط فور توفرها في العملية يتم منح التمويل من أجل إنشاء المشروع الحر الخاص بها. شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات أن تكون المتقدمة للحصول على التمويل سعودية الجنسية ومقيمة بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمرها عن ١٨ عام وفي نفس الوقت ألا يزيد عن ٦٠ سنة.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بها عن ٢٠ ألف ريال سعودي في الشهر الواحد.

يشترك على الأقل مرور عام واحد من آخر تعامل حدث بينها وبين بنك التنمية الاجتماعي السعودي.

يشترط للحصول على القرض وجود ضامن أو كفيل.

ألا تتجاوز مدة سداد القرض عن ٤٠شهر متتالي.

يشترط القيام بالفحص الائتماني الذي يتم إجرائه من قبل بنك التنمية الاجتماعي.

التمويل الذي تريد الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعي يجب ألا تتعدى قيمته ٦٠ ألف ريال سعودي.

تقديم وثيقة إثبات بخصوص العمل أو النشاط الذي سوف تقوم به من خلال أموال التمويل.

في حالة كان عمر المتقدمة للحصول على التمويل في حدود ٢٤ وأقل لن تمنح أكثر من ٣٢ ألف ريال سعودي.

عدم وجود أي دين على العملية تجاه بنك التنمية الاجتماعي. الأوراق والمستندات الواجب توفرها للحصول النساء على قرض من بنك التنمية الاجتماعي إحضار أصل بطاقة الهوية وصورة منها ويشترط أن تكون سارية المفعول وغير منتهية. إمداد بنك التنمية الاجتماعية برقم حساب بنك خاص بها. إحضار وثيقة من وزارة موارد التنمية الاجتماعية السعودية وهي وثيقة خاصة بالعمل الحر. تقديم العنوان بشكل تفصيلي ومعه رقم هاتف خاص بها مفعل طوال الوقت. مزايا قرض النساء العاطلات بنك التنمية الاجتماعية السعودية مدة سداد القرض تزيد عن ٣ سنوات وبشكل محدد ٤٠ شهر متتالي.

الطريقة التي يتم اعتمادها من أجل سداد قيمة القرض تكون شهرية وبشكل منتظم.

يتيح بنك التنمية الاجتماعي السعودي الإعفاء عن سداد قيمة أقساط التمويل في حالة تعرض العميلة إلى الوفاة أو في حالة إصابتها بعجز كلي أو جزئي على أثره تكون غير قادرة على العمل.

تم تعيين ٤ ألف ريال سعودي رسوم خاصة بالأمور الإدارية و تخصم من قيمة التمويل. عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للنساء بدون كفيل وبدون ضمانات 60 ألف ريال - ثقفني

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