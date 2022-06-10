اليوم أرامكو تكشف أسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022 لمتابعُة اسعار بنزين 91 و95 من شركة aramco

اليوم أرامكو تكشف أسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022 والتي يترقبها وينتظرها عدد كبير للغاية من المواطنين فى المملكة العربية السعودية، حيث نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان اجدد أسعار منتجات البترول داخل المملكة العربية سواء أسعار بنزين 91 او بنزين 95 او غيرها من المنتجات البترولية المقدمة من شركة أرامكو على شكل نقدمه ونوافيكم بها الآن

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث عمليات بحث جوجل تتزايد بشكل وبصورة كبيرة بحثاً عن اسعار منتجات البترول والطاقة المقرر على ان يتم الكشف عنها من قبل شركة أرامكو التي ستعمل على عقد مؤتمر صفحي من المقرر من خلاله ان يتم الاعلان عن بيان الشركة المتعلق حول اجدد اسعار منتجات البنزين داخل المملكة العربية السعودية التي يترقبها جميع سكان المملكة العربية السعودية، حيث يجري العمل حالياً على تطبيق اسعار شهر مايو التي سيتم تعديلها في حال تغيير أسعار منتجات البنزين وفقاً بتحديثات شهر يونيو، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو وفقاً للاخر تحديثات تم الإعلان عنها من ارامكو على مستوى أسعار بنزين 91 وبنزين 95 المعلنة من شركة أرامكو على نحو جاء على الشكل التالي:-

بنزين 91:- 2.15 ريال سعودي لكل لتر

بنزين 95:- 2.30 ريال سعودي لكل لتر

زيت الديزل:- 0.50 ريال سعودي لكل لتر

زيت الديزل:- 0.50 ريال سعودي لكل لتر

زيت الكيروسين:- 0.60 ريال سعودي لكل لتر

سعر غاز المسال:- 0.70 ريال سعودي لكل لتر

مع العلم على ان الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى هي الأحدث حسب آخر بيان معلن من شركة أرامكو على ان نتابع مع حضراتكم اسعار شهر يونيو فور ان يتم الاعلان عنها اليوم الموافق ميلادياً اليوم العاشر من يونيو لعام 2022 في كافة المحطات الوقود والطاقة