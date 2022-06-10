تخفيض أسعار باقات الحج قبل إغلاق التسجيل وموعد انتهاء التسجيل 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن تخفيض أسعار باقات الحج في هذا العام، وذلك لجميع المواطنين بالمملكة والمقيمين، وذلك قبل انتهاء عمليات التسجيل، حيث أن آخر موعد للتسجيل في الحج سيكون غدا السبت الموافق 11 من شهر يونيو الجاري 2022.

تخفيض أسعار باقات الحج 1443

صرحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بأن باقات الحج سيتم تقسيمها إلى ثلاث باقات، ويمكن لجميع المواطنين أو المقيمين الاختيار بينهم، بعد أن تم تخفيض سعر الباقات قبل انتهاء عملية التسجيل بيوم، وسنمكنكم اليوم من معرفة أسعار باقات الحج بعد أن تم تخفيضها وهي كالتالي:

سعر باقة منى بعد أن تم تخفيض سعر الباقة جاء كالتالي 13943 ريال سعودي.

باقة الضيافة 1 بالخيام المطورة، أصبح سعر باقة الحج بعد أن تم تخفيضها 11970 ريال سعودي.

باقة الضيافة 2 بالخيام العادية، جاء سعر الباقة بعد تخفيض سعرها 9098 ريال سعودي.

ويلاحظ أن تلك الأسعار لا أشمل النقل البري والجوي من وإلى مكة المكرمة.

خطوات تسجيل حجاج الداخل إلكترونيا

صرحت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتتم عملية التسجيل، وذلك قبل إغلاق التسجيل غدا السبت، وإليكم الآن تلك الخطوات:

الخطوة الأولى يقوم المتقدم بالدخول على المسار الإلكتروني.

ثم يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة جميع البيانات الخاصة به، ويقوم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق الخاص.

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة خدمات الحج، ثم يقوم بالضغط على رغبة الحج، ويقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به وبيانات المرافقين له.

وفي الخطوة الرابعة يقوم باختيار الباقة المناسبة له، ويقوم بعد ذلك باختيار ارسال طلب رغبة الحج.

في الخطوة الخامسة يتم إجراء القرعة وإشعار المرشحين للقبول بطلب الحج، ويقوم المتقدم بدفع رسوم فاتورة باقات الحج في خلال 24 ساعة.

في الخطوة الأخيرة يقوم باستخراج تصريح الحج.

أسعار الحج 2022