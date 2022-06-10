موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 بالمملكة العربية السعودية 2022

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 بالمملكة العربية السعودية وفق ما أعلنته اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن فتح باب القبول يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 يونيو 2022 الموافق 15 ذي الحجة 1443 لراغبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية وذلك بما يتوافق بالشروط والمتطلبات والضوابط المعلن عنها، والجدير بالذكر أنالتقديم يتم إلكترونيًا من خلال رابط أبشر للتوظيف، مع العلم أن باب التقديم وموعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443 سيكون متاح حتى يوم الأحد 19 يونيو 2022 الموافق 20 ذي الحجة 1443.

أبشر للقبول في كلية الملك فهد الأمنية

إضافة لما سبق ذكره فإن كلية الملك فهد الأمنية هي واحدة من الكليات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تم إنشائها لاعتماد أسلوب علمي في جميع الشؤون الحياتية بالسعودية ولتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي بالمملكة، وقد كان لابد من أن يتسلح المعنيون بقضايا الأمن بالعلم والتدريب، وفي عام 1403هـ صدر أمر ملكي كريم بتغيير الاسم إلى كلية الملك فهد الأمنية وفي عام 1405هـ وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمبنى مقر المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، وانتقلت إلى المقر الجديد عام 1409هـ كذلك عام 1422هـ قصر القبول في الكلية على خريجي الجامعات فقط.

شروط القبول والتسجيل بكلية الملك فهد للجامعيين 2022

على المتقدمأن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. يجب أن يكون المتقدم بلغ 22 عام من عمره، وألا يكون تجاوز 30 عام وقت التقديم. كما يجب على المتقدم لائق طبيًا، خالي من أي عاهات جسدية وعقلية. وأن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المعلن عنها بالإعلان، والتخصصات الدراسية المعلن عنها. كما يجب على المتقدم تخرج من إحدى الجامعات السعودية، أو حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالي، وألا يقل تقديره العام الدراسي عن جيد. أن تكون صفحته الجنائية خالية من أي جرائم تمس الشرف والأمانة، إضافة لشرط أن يكون حسن السير والسلوك. بالنسبة للطول لابد ألا يقل عن 168سم، وأن يكون الوزن متناسق مع الطول. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، واختبارات القبول. كذلك لابد ألا يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية. ألا يكون مضى على تخرج المتقدم أكثر من عام واحد. ألا يكون قد تم تعيين المتقدم في أحد الوظائف الحكومية بالسعودية، أو أي وظيفة عسكرية بالمملكة.

رابط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية للسعوديين 2022

وعلى راغبي التقديم والالتحاق بكلية فهد الأمنية اتباع الخطوات التالية: