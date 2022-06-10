نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج صك حصر الورثة وطريقة الاستعلام عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج صك حصر الورثة من الخدمات الهامة التي توفرها وزارة العدل لمواطني المملكة وذلك تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد، ويجب على المواطنين التعرف على الأوراق المطلوبة لحصر الإرث وتوفيرها قبل البدء في استخراج صك حصر ورثة إلكتروني كما وفرت الوزارة استعلام عن صك حصر ورثة بصورة إلكترونية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات استخراج صك حصر الورثة.

خطوات استخراج صك حصر الورثة

يتم إتباع خطوات استخراج صك حصر الورثة للأفراد للحصول على حجة رسمية تثبت أسماء الورثة المستحقين للإرث على أن يذكر به كافة الأفراد المشتركين في الإرث، ويتم استخراج الصك من خلال بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل وبإتباع الآتي:

التوجه إلى منصة ناجز.

عن طريق أيقونة الخدمات الإلكترونية يتم تحديد خدمة حصر الورثة.

يطلب الموقع بعض البيانات ويجب كتابتها بكل دقة.

بعد إنهاء تدوين المعلمات المطلوبة يتم إظهار رقم الطلب ويتاح لك طباعة نموذج الطلب المقدم.

شروط استخراج صك حصر الورثة

يتوجب على راغب استخراج صك الورثة أن يستوفي الشروط الموضوعة والتي تضم:

توفير عدد 2 شهور، كذلك يجب أن يقوم بإحضار عدد 2 مُعدلين.

أصل وصورة الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب.

إحضار أصل التقرير الدال على وفاة من المستشفى أو شهادة الوفاة وكذلك صورة من منها.

طريقة الاستعلام عن صك حصر الورثة

يتاح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق البوابة التابعة لوزارة العدل ناجز وذلك بالطريقة الآتية:

الدخول إلى منصة ناجز الرسمية.

اختيار التحقق من حصر الورثة عبر التبويب الخاص بالتحقيق.

يتم طلب رقم الوثيقة السابق الحصول عليه، بالإضافة إلى تاريخ الوثيقة مفصلًا.

النقر على تحقق فور إدخال جميع المعلومات.

خطوات طباعة حصر الورثة

طباعة حصر الورثة إحدى أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل ويمكن الاستفادة منها كما يلي: