نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. أسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022 بعد اعلان شركة ارامكو لمعرفة اسعار بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان.. أسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2022 بعد اعلان شركة ارامكو ، هى اكثر ما يتم البحث عنه من جانب العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية هى اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية المقدمة من شركة ارامكو الوطنية حيث انه من المعروف ان شركة ارامكو الوطنية هى الشركة الوطنية المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية وانها مسئولة مسئولية كاملة عن اعلان الاسعار المخصصة للبنزين والبترول داخل المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمى المخصص لها ليتم تطبيقه فى كل محطات الوقود والبترول على المستهلكين وكذلك المستفيدين فى المملكة العربية السعودية وننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية على موقعكم ثقفنى نيوز ..

اسعار البنزين والبترول فى الممكلة العربية السعودية

نرصد لكم الان الاسعار التى حددتها شركة ارامكو والخاصة بالبنزين والبترول فى الممكلة العربية السعودية عبر شركة ارامكو الوطنية حيث من المعروف ان شركة ارامكو الوطنية تعلن عن الاسعار فى اليوم التاسع من الشهر بشكل محدث ويتم تطبيق الاسعار فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم نشر الاسعار عبر الموقع الرسمى لشركة ارامكو الوطنية وننقل لكم الان احدث الاسعار التى فرضتها واعلنت عنها شركة ارمكو الوطنية وهذه اسعار شهر مايو السابق والاسعار هى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

اعلان اسعار البترول والبنزين فى المملكة العربية السعودية

تعتبر هذه الاسعار ثابتة منذ وقت كبير داخل المملكة العربية السعودية وتسعى لشركة ارامكو لتثبيت تلك الاسعار بل وتقليلها عن هذه الاسعار من اجل دعم المواطن داخل المملكة العربية السعودية وارتفعت الاسعار البنزين والبترول فى وقت سابق بسبب تغيير كبير فى اسعار البترول والبنزين على مستوى انحاء العالم بسبب ما يمر به العالم من اصابات بفيرس كورونا المستجد وتسعى شركة ارامكو لتصدير البترول والبنزين فى الفترة الحالية الى كل انحاء العالم من اجل الكسب من وراء البنزين وخدمة المواطن السعودى.

بيان شركة ارامكو حول اختيار الوقود المناسب لسيارة المستهلك

اعلنت شركة ارامكو ان بنزين 91 يناسب محركات السيارات بشكل عام وانه امن وفعال لها فى المملكة العربية السعودية ويفضل ايضا الرجوع الى الضمان الخاص بالسيارة لمعرفة الوقود المناسب الان ان العديد من السيارات فى المملكة العربية السعودية تتماشى مع بنزين 91 واوضحت ان فى بعض الوقود يتم اخبار المستهلك مباشرة من شركة السيارات حول الوقود المناسب للسيارة .

حقيقة تغيير سعر البنزين فى يونيو

لا يوجد اى مصدر رسمى يفيد بتغيير اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر يونيو كما ذكرنا لكم ان هذه الاسعار ثابتة منذ وقت طويل ولكن يتغير السعر بسبب ما يمر البلاد فى عدم استقرار على مستوى العالم .

اسعار برميل النفط الحالية

ننشر لكم الان اسعار برميل النفط السعودي 2022، من شركة ارامكو لعملائها في آسيا وأوروبا وأميركا لشهر مايو السابق حيث شهد ارتفاعًا قياسيًا، إذ باعت الشركة خامها العربي الخفيف إلى آسيا بسعر 9.35 دولارًا للبرميل و مقارنة عن شهر ابريل حيث كان سعره 4.4 دولارًا