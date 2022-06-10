نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث المحفظة الرقمية في توكلنا 1443 وحل مشكلة المحفظة الرقمية في توكلنا لا تظهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث المحفظة الرقمية في توكلنا 1443 من المواضيع الرائجة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة تحديث المحفظة بخطوات سهلة وسريعة كما اننا نوفر لكم حل لمشكلة شائعة يواجهها الكثير من المستخدمين وهي مشكلة المحفظة الرقمية في توكلنا لا تظهر من خلال التطبيق.

طريقة تحديث المحفظة الرقمية في توكلنا 1443

يعد تطبيق توكلنا أحد اشهر التطبيقات الخدمية التي توفر العديد من الخدمات الهامة التي يحتاجها المواطن بالسعودية وهناك العديد من التحديثات التي يقوم بها المستخدم داخل التطبيق بشكل مستمر كل فترة، ومن أهم هذه التحديثات التي يحتاجها المواطن هي طريقة تحديث المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا وحل مشكلة انها لا تظهر علي التطبيق، ولذلك نرصد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع في السطور التالية والحل لهذه المشكلة.

أولا عليك تحديث التطبيق من خلال المتجر، وذلك من خلال الدخول الي متجر جوجل بلاي أو اب ستور.

بعد تحديث التطبيق بنجاح قم بالدخول الي التطبيق وتسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للدخول الي التطبيق بنجاح.

قم بالتوجه الي خانة الخدمات المتوفرة في الصفحة الرئيسية من التطبيق واختر منها خيار المحفظة الرقمية.

ستظهر لك العديد من الوثائق قم باختيار ما ترغب به.

بعد ذلك قم بإضافة الوثائق التي ترغب بها من خلال كلمة إضافة المتواجدة امامك.

حل مشكلة المحفظة الرقمية في توكلنا لا تظهر

بالنسبة الي حل مشكلة المحفظة الرقمية في توكلنا لا تظهر فان الموضوع بسيط جداً حيث صرحت المسؤولين عن تطبيق توكلنا بان المواطن يمكنه حل هذه المشكلة من خلال تحديث التطبيق ومتابعة كافة التحديثات التي يتم صدورها كل فترة والحصول علي اخر التحديثات لكي لا يواجه مشكلة في استخدام التطبيق، وكما ذكرنا فانة يمكنك تحديث التطبيق من خلال المتجر الرسمي الخاص بهاتفك المحمول سواء كان يعمل بنظام اندرويد أو ابل.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم في هذا الموضوع شرح وافي وشامل لـ طريقة تحديث المحفظة الرقمية في توكلنا 1443 وحل لمشكلة عدم ظهور رسالة التحديث علي الجوال، وبالإضافة الي ذلك فانة بمجرد تسجيلك البيانات الشخصية الخاصة بك علي تطبيق توكلنا وتكون الهوية الخاصة بك موثقة داخل التطبيق فيمكنك استخدام التطبيق ليكون شامل جميع الأوراق الرسمية الخاصة بك ويغنيك الامر عن حمل بطاقة الهوية الخاصة بك.