هل يمكن تسجيل حساب المواطن لمستفيد عمره 16 عامًا ؟

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عمر شويل - جدة لا يزال تسجيل حساب المواطن يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين ممن لم يسبق لهم التسجيل في البرنامج. وقد أتاح البرنامج التسجيل لمدة 28 شهر تقريبًا لكنه قرر مراجعة شروط حساب المواطن وتعليق التسجيل مؤقتًا. وبالرغم من عدم إمكانية تسجيل جديد في حساب المواطن إلا أنه لا يزال بمقدور ولي الأمر إضافة التابعين. والتابع هو كل شخص أقل من 18 عامًا يعيش مع والده أو والدته أو ولي الأمر في نفس المسكن. وأتاح البرنامج سابقًا إمكانية التسجيل كفرد مستقل لمن هم فوق الـ18 عامًا من طلاب الجامعات المتواجدين خارج محل إقامتهم.

تسجيل حساب المواطن جديد

وردت خدمة المستفيدين في البرنامج على استفسار من شاب في عمر الـ16 عام يريد التسجيل في البرنامج. وأكدت خدمة المستفيدين أنه لا يمكن قبول التسجيل خلال المرحلة الحالية. وأعادت التذكير بالفترة التي تم فيها فتح باب التسجيل في حساب المواطن . وبدأت فترة التسجيل في ديسمبر 2017 واستمرت حتى مارس 2020. وتم تعليق التسجيل منذ ذلك التاريخ لكن مع السماح بإضافة التابعين.

تحديث بيانات حساب المواطن

وتستمر عملية تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري. ويجب أن تكون البيانات المسجلة مطابقة لما هو في الواقع . ويتم منح المستفيد 15 يوم مهلة تحديث البيانات. وفي حالة عدم التحديث يتم وقف الدعم عن المستفيد ويتوجب عليه رفع اعتراض بعد حل المشكلة وتقديم المستندات الدالة على صحة البيانات.

الاعتراض على مبلغ الدعم

ويتيح البرنامج أيضا الاعتراض على مبلغ الدعم لمن حدث لديهم نقص في مبلغ الدعم خلال الدفعة الأخيرة مقارنة مع الدفعات السابقة. ويتم رفع الاعتراض بعد مرور 5 أيام من إيداع الدفعة ولمدة 90 يوم. وفي حالة تجاوز المدة يسقط حق المستفيد في الاعتراض ولا يمكن له التسجيل مجددًا في البرنامج.

حل مشكلة الدفعة صفر

أما في حال لم يتم صرف الدعم بالأساس وكانت حالة الدفعة صفر. هنا يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية. لكن يفضل تقديم الاعتراض بعد صدور نتائج الأهلية في كل شهر. ويقوم البرنامج كل شهر بإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين المستحقين قبل إيداع الدعم بحوالي أسبوع.