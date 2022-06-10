نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج ورقة إصلاح مركبة وشروط استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج ورقة إصلاح مركبة من أهم الخدمات التي يتم الاستفادة منها من قبل الأفراد داخل المملكة وذلك عن طريق أبشر أفراد في حالة رغبتهم في الحصول على نموذج إصلاح سيارة والبدء في الإجراءات وينبغي على راغبي استخراج ورقة إصلاح التعرف على شروط استخراج ورقة إصلاح من المرور ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات استخراج ورقة إصلاح مركبة.

استخراج ورقة إصلاح مركبة

تم توفير إمكانية استخراج ورقة إصلاح مركبة إلكترونيًا للأفراد أصحاب السيارات الذين تعرضوا للحوادث وذلك توفيرًا عليهم في الوقت والمجهود ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات والإجراءات التي تم تحديدها بكل دقة.

خطوات استخراج ورقة إصلاح مركبة

يمكن الاستفادة من خدمة استخراج ورقة الإصلاح عن طريق المنصة الرسمية لأبشر الأفراد بالمرور بالآتي:

الولوج إلى منصة ابشر.

تسجيل بيانات حساب مالك السيارة على المنصة.

الدخول إلى أيقونة المركبات، وبعدها نقوم بالدخول إلى تبويب إدارة المركبات.

تحديد السيارة التي تعرض للحادث في حالة وجود أكثر من سيارة.

اختيار إصدار إذن إصلاح.

تعمل المنصة على عرض الضوابط الأساسية للحصول على الإذن، ويجب قراءتها بشكل دقيق.

إنشاء طلب والتأكد من ملئ البيانات بكل دقة.

بعد إتمام الطلب يمكنك طباعته بشكل بسيط.

شروط استخراج ورقة إصلاح مركبة

هناك بعض الشروط المحددة لعملية إصدار ورقة الإصلاح وتختلف باختلاف حالة الحادث كما يلي:

بالنسبة للحوادث التي تم تسجيلها فينبغي أن يتم التوقيع على الأذن من قبل صاحب ورقة الإصلاح، ويمكن لمالك السيارة في حالة عدم الوصول لاتفاق مناسب لأي سبب مع الورشة أن يقوم بإلغاء الإذن.

أما عن الحوادث المسجلة فيمكن إصدار إذن واحد فقط للإصلاح خلال العام عبر منصة أبشر وإلا فيتوجب عليه التوجه إلى إدارة المرور التابع لها في حال رغبته في الحصول على إذن آخر، مع ضرورة الالتزام بعدم إصدار إذن إصلاح للسيارة إذا كان تم الإبلاغ من قبل عن سرقة السيارة أو تم البدء في إجراءات نقل ملكية السيارة لمالك آخر.

خطوات حجز ورقة إصلاح من المرور

يجب على راغب الحصول على موعد للحصول على نموذج الإصلاح من المرور إتباع الآتي: