أبرز مميزات برنامج تمويل الأهلي التأجيري للسعوديين والمقيمين

برنامج تمويل الأهلي التأجيري من أكثر البرامج التي لجأ إليها العملاء في المملكة العربية السعودية الذين يقومون باستمرار بالاستعلام عن عروض البنك الأهلي للسيارات 2022 وقد حرص البنك على أن يلبي احتياجاتهم وطرح هذا البرنامج إلى جانب مجموعة من العروض الخاصة الأخرى من أجل شراء سيارة تويوتا أو غيرها من الأنواع، ويمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات الأهلي لمعرفة التمويل المتاح للعميل بناءً على معلوماته وبيانات الراتب التي يقوم بإدخالها، ويمكن أيضًا الاستمتاع بأحدث عروض البنك الأهلي للسيارات إذا كانت الشروط جميعها متوفرة بالعميل.

مميزات برنامج تمويل الأهلي التأجيري

أعلن البنك عن وجود العديد من الخصائص والمميزات في برنامج تمويل الأهلي التأجيري من أجل تلبية احتياجات العملاء واستقطاب المزيد في المملكة، وقد قام البنك بتصميم البرنامج كما يلي:

من أهم البرامج الخاصة بتمويل السيارات بدون تحويل الراتب بالإضافة إلى عدم ضرورة وجود كفيل.

متوفر لجميع الجنسيات سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو من الأجانب.

عند زيارتك الأولى للبنك تستطيع إنهاء كافة الإجراءات بسهولة إذا توفرت بك الشروط، وهذه ستكون الموافقة المبدئية.

التمويل بقيمة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي ومن أهم أنواع التمويل الإسلامي المتوفرة لدى المصارف.

يستطيع العميل الاستمتاع بأكثر من خيار من أجل تملك السيارة أثناء مدة العقود التي تم توقيعها مع البنك.

هناك العديد من العروض الخاصة بالبنك المقدمة إلى العملاء على مدار العام.

يستطيع العميل السعودي الحصول على تأجير حتى خمس سيارات، بينما الوافد له ثلاث سيارات فقط.

التقديم على عروض التمويل التأجيري من الأهلي

من خلال موقع البنك الأهلي يمكن الاستعلام عن آلية التقديم للحصول على التمويل، وقد حدد البنك الخطوات لتكون متمثلة في التالي:

على العميل اختيار نوع السيارة التي تتناسب مع احتياجاته.

يقوم بتقديم الطلب إلى البنك لكي يحصل على الموافقة المبدئية، ويقدم كافة الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة.

يتم بعدها الحصول على الموافقة النهائية.

ويمكن الاستفسار عن المزيد من التفاصيل من خلال الرقم المجاني الموحد للبنك 920000891 أو زيارة أحد الفروع لمقابلة مسؤولي المبيعات والتعرف على الشروط والأحكام.