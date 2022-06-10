نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإقامة المميزة في السعودية حسب النظام الجديد وقيمة الرسوم المطلوبة لها في المقال التالي
شروط الإقامة المميزة في السعودية حسب النظام الجديد وقيمة الرسوم المطلوبة لها. تتميز المملكة العربية السعودية بكونها من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية بلد جاذب للسياح والوافدين وذلك للعديد من الأسباب. حيث تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تهافت الأجانب على السفر إلى المملكة فهناك من يذهب إليها بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها من الأسباب. كما يوجد من لديه الرغبة في الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومميز. ولذاك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة لتلك الإقامة وكذلك قيمة الرسوم للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على أنواع الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد وطريقة التقديم للحصول عليها.
شروط الإقامة المميزة في السعودية
تعتبر الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية من أهم أنواع الإقامات التي تقدمها الحكومة السعودية للوافدين المقيمين داخلها. حيث توفر لهم هذه الإقامة العديد من المزايا والتي لا توفرها لهم الإقامة المؤقتة أو السنوية والتي يتمكن المقيم من الحصول عليها من خلال الدخول على بوابة الإقامة المميزة . ولكي يتمكن الوافد من الحصول على هذه الإقامة يجب توفر مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة السعودية. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط للحصول على الإقامة الدائمة كما يلي:
- أولاً يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الإقامة الدائمة عن 21 عام
- كما يجب أن يقم من لديه الرغبة في الحصول على الإقامة بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية
- يجب إرفاق تقرير طبي يخلو من أي أمراض صحية
- وكذلك يجب إرفاق سجى جنائي نظيف له
- كما يجب إثبات قدرته المالية
رسوم الإقامة الدائمة
حيث تعتبر أهم شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية هي سداد جميع الرسوم المطلوبة. كما تتحدد قيمة الرسوم المطلوبة حسب نوع الإقامة. ويمكننا عرض هذه الرسوم كما يلي:
- يجب سداد مبلغ 800 ألف ريال سعودي قيمة رسوم الحصول على إقامة دائمة داخل المملكة. كما يتم سداد هذه الرسوم بشكل فوري واتمتع بإقامة غير محددة.
- كما يجب سداد مبلغ 100 ألف ريال سعودي رسوم الإقامة الدائمة محددة المدة. وتكن صلاحية هذه الإقامة عام واحد ومن الممكن التجديد بعدها.
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