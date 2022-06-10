نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام الاحوال المدنية بالسعودية.. أبرز التعديلات والضوابط الجديدة لنظام الأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر قانون الأحوال الشخصية والمدنية من أهم القوانين التي تم وضعها في كافة الدول العربية والدول الاجنبيه وليس في المملكه العربيه السعوديه فقط لان هذا القانون يعمل على تنظيم العلاقة ما بين المواطن السعودي والحكومة السعودية وهو في المقام الأول يسعى لخدمات المواطنين في السعوديه من الصغير الى الكبير ولا يفرق بين فئات أو طبقات وقد انتشرت أنباء عن وجود بعض التعديلات في نظام الأحوال المدنية بالمملكة ومن هنا تعاظمت و تكاثفت محركات البحث من المواطنين لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك التعديلات بناء على رغباتكم اعزائي القراء يوفر لكم موقعنا ثقفني ساقيه كامله عن الموضوع تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

أبرز تعديلات نظام الأحوال المدنية السعودية

جاءت ابرز التعديلات على ان توضع بعض المتطلبات الهامة بخصوص الصوره الموضوعه في بطاقة الهوية الوطنية وذلك نصت المادة على أن هذه الصورة يجب ان تكون صوره حديثه للمواطن وكذلك أن تكون واضحة إضافة إلى ذلك تكون على خلفية بيضاء ولا يجوز فيها لاي شخص وضع النظارات أو العدسات الطبية او اي شيء قد يغير او يخفي الملامح الحقيقية للشخص على أن تتولى وزارة الاحوال المدنية بالمملكة العمل على وضع الأسس والضوابط التي يجب اتباعها في ما يخص الصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

كما تحدد أن تحتوي الهوية الوطنية سواء كانت مطبوعة أو رقمية على بعض الأساسيات وهي الصورة الشخصية للمواطن وكذلك الاسم الرباعي له ومكان السكن هذا بالإضافة إلى تاريخ مولده هجري وميلادي وكذلك رقم السجل المدني التابع له.

أهداف نظام الأحوال المدنية الجديد بالسعودية

تهدف تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ التي تنعكس على مصلحة القوانين المُعدلّة، وهي كالتالي:

_ اولا يهدف تعديل نظام الأحوال المدنية الجديد الى العمل على تعزيز التنبؤ بالأحكام النظامية وذلك للحد من الفردية المستخدمة في التنبؤ بالأحكام.

_ ثانيا من أبرز أهداف تعديلات نظام الأحوال المدنية هو العمل على استهداف مصلحة المواطن السعودي من خلال تنظيم العلاقات الأسرية بين أفراده وكذلك يهدف نِظام الأَحوال الشخصيّة الجَديد إلى رفع مُستويات النَزاهة في النِظام.

_ واخيرا يهدف نِظام الأَحوال الشخصيّة الجَديد إلى العمل على زيادة ثقة المواطن في الإجراءات النظامية الموضوعة التي يتم العمل بها وفقا لهذا النظام هذا بخلاف تعزيز مبدأ العدالة ورفع كفاءة عمل الأجهزة العدليّة بالمملكة.