شروط وخطوات التسجيل في الحج المجاني من مؤسسة الراحجي الخيرية 1443

مؤسسة الراجحي الخيرية ،تسعي علي تقديم يد العون للراغبين في أداء مناسك الحج للغير قادرين علي تكلفة الإجراءات و حجز الأماكن لهذا العام 1443 ،ولذلك فإن المؤسسة وضعت عدة شروط يجب توافرها لدي المتقدم لأداء مناسك الحج ، وتكون لغير القادرين بشكل تام، كما أن مؤسسة الراحجي ،تعد واحدة من أهم ،وأشهر المؤسسات الخيرية ،في المملكة العربية السعودية ،حيث أنها تقدم العديد من المساعدات للمواطنين السعوديين.

الخطوات المتبعة لتسجيل طلب الحج المجاني في مؤسسة الراحجي

تقوم مؤسسة الراحجي الخيرية ،بسد جزء كبير من تكاليف الحج ،كما أن من أشهر ما يميز هذه المؤسسة ،أنها لا تقتصر علي السعوديين فقط ،بل يمكن لأي مواطن يحمل جنسية غير سعودية ،أن يحصل علي هذا الدعم ،إذا توافر لديه الشروط المطلوبة ،التي وضعتها المؤسسة لكي يتم الحصول علي الدعم، وخطوات التسجيل في مؤسسة الراحجي هي:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الراحجي

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الجوال ،ورقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لهم.

ثم يتم الضغط علي أيقونة حملة الراحجي.

ثم بعد ذلك يتم تحديد المنطقة.

يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة سليمة .

وأخيرا:يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الأوراق والمستندات التي يجب توافرها في للتسجيل في الحج المجاني

لكي يتم التسجيل في الحج المجاني ،التي تقدمة مؤسسة الراحجي ،يجب توافر عدة مستندات ، وإثبات الحصول علي تصريح ،وأثبات طلب الحج ،وهذه المستندات هي:

أولا:إحضار ما يثبت الحصول علي التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية.

لابد من إحضار عدد 2 صورة مقاس 4×6.

يجب إحضار شهادة بها كافة التطعيمات المطلوبة.

إحضار جواز سفر ،ومحدد به المنطقة المقيم بها.

لابد من إحضار صورة لصاحب العمل ،وعقد خدمة خاص بإحد شركات وزارة الحج والعمرة.

تكلفة حج مؤسسة الراحجي الخيرية 1443

فإن مؤسسة الراحجي السعودية تقوم بسداد جزء من تكلفة الحج ،يتم ذلك علي النحو التالي: