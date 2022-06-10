خطوات الحصول على إعادة تمويل شخصي 2 مليون ريال من بنك البلاد

بنك البلاد واحداً من أقدم وأعرق البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ولديه قاعدة كبيرة من العملاء، ويعمل البنك على جذب المزيد من العملاء الجدد، ومن خلال البوابة الإلكترونية لبنك البلاد يمكن للعميل اختيار الخدمة التي تناسبه، فسواء كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي، أو إعادة تمويل شخصي، فيقدم لك بنك البلاد مجموعة من الحلول التمويلية، مما يتيح لك كعميل لدى البنك الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، ولكن يجب أن تتوافر فيك الشروط وإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يتيح بنك البلاد في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على إعادة التمويل الشخصي، والتي تعني باختصار شديد أن البنك يقدم لك إعادة تمويل، ومن خلال ذلك يمكن لك كعميل سداد أي عقود تمويلية، وذلك من خلال الحصول على مبلغ تمويل بسقف جديد يصل إلى 2 مليون ريال، وبفترة سداد كبيرة، ويمكن الحصول على التمويل سواء من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.

مميزات برنامج إعادة التمويل الشخصي

التمويل متوافق مع اللجنة الشرعية للبنك.

يمكن للعميل شراء الأسهم من خلال قائمة الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية.

إمكانية تأجيل قسط من كل عام.

يمكن للعميل الحصول على تأجيل سداد في بداية القسط.

فترة سداد الأقساط لمدة تصل إلى 60 شهراً.

تمويل مالي يصل إلى 2 مليون ريال.

يمكن سداد الأقساط مبكراً بناءً على تعليمات البنك المركزي السعودي.

يمكن سداد الأقساط بناءً على إجمالي الدخل الشهري للعميل.

إعادة تمويل شخصي بدون كفيل.

يمكن للعملاء المتقاعدين الحصول على التمويل.

الأوراق والمستندات المطلوبة

وثيقة هوية العميل سارية الصلاحية.

تعبئة إقرار وإفصاح العميل عن التزاماته الشخصية.

لموظفي القطاعات العسكرية يشترط إحضار صورة بطاقة العمل.

تعبئة نموذج طلب الشراء بالتقسيط.

خطاب تعريف من جهة العمل متضمناً المسمى الوظيفي، الراتب الشهري، وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

خطوات الحصول على إعادة تمويل بنك البلاد

حدد بنك البلاد أنه يمكن للعميل الحصول على إعادة التمويل إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك البلاد على رابط الحصول على إعادة تمويل شخصي، بالإضافة إلى بعض شروط الأحكام الواجب وضعها في الاعتبار والتي تشمل أنه يجب سداد 20 بالمائة من العقد القائم وعدم وجود متأخرات، كما أنه يشترط أن يكون العميل على رأس العمل في أحد الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد، ويجب أن يكون إجمالي الدخل للمواطن السعودي لا يقل عن 3.000 ريال، ولغير السعوديين يشترط ألا يقل الدخل عن 3.500 ريال في القطاعات الحكومية، أو بناءً على تصنيف جهة العمل.