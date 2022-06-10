نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار السعودية : أهم تعديلات الأحوال المدنية اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية أعرف المواد المعدلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن أهم تعديلات الأحوال المدنية والبنود التي تم تعديلها، يأتي هذا التعديل في ظل بحث الوزارة عن تعديل وتصحيح المواد التي تحتاج لتعديل، وبتعديلها يكون هناك مصلحة للفرد والمجتمع، جاء نشر التعديلات الجديدة من خلال الجريدة الرسمية “جريدة أم القرى”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، ونحن من خلال السطور القادمة سنقدم لمتابعي موقع ثقفني المواد المعدلة.

كما جاء عبر الصفحة الرسمية لجريدة أم القرى على تويتر، أن أهم التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، هو توجيه جميع الجهات الحكومية والغير حكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية، دون أخذ نسخة منها وفيما يلي البنود والمواد المعدلة في اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية.

المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنيةhttps://t.co/CVfZZU2B6j#جريدة_أم_القرى https://t.co/sSEtHFm6sp pic.twitter.com/j9RO12bUPw — جريدة أم القرى (@uqnnews) المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنيةhttps://t.co/CVfZZU2B6j#جريدة_أم_القرى https://t.co/sSEtHFm6sp pic.twitter.com/j9RO12bUPw — جريدة أم القرى (@uqnnews) June 10, 2022

تعديلات الأحوال المدنية الجديدة

المادة “12”.

الجهة المختصة المشار إليها في المادة العاشرة من النظام هي اللجنة الفرعية.

المادة “17”.

تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية، التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية، والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

المادة “146”

تحتوى الهوية الوطنية المطبوعة أو الرقمية على ما يلي.

الاسم كاملاً لا يقل عن 4 أسماء “الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة” باللغة العربية والإنجليزية. الصورة الشخصية. مكان الميلاد. تاريخ الميلاد بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. رقم السجل المدني. تاريخ الانتهاء للبطاقة بالتاريخين الهجري والميلادي. الشعارات الرسمية والسمات الأمنية. رقم النسخة. أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حزفها.

المادة “157”.

تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية مطبوعة أو رقمية وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل أو غيره.

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منه.

تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية مطبوعة أو رقمية والوثائق الصادرة منها