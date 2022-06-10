نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بموافقة فورية ب20,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة في المقال التالي
تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين عبر شركة إمكان بالمملكة الذي يعتبر من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من العملاء بسبب ما تقدمه الشركة من مزايا تمويلية متعددة حيث يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة ومن أهمها توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص ولكن التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل لا يشترط جهة العمل في السعودية ومنحت الشركة ميزة التقديم عبر تطبيق الجوال بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة ويتم التقديم للحصول على تمويل فوري بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل راتبك شهريًا بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان
شركة إمكان للتمويل أتاحت التمويل الشخصي الميسر بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة بالتقسيط الشهري لمدة 60 شهر على الأكثر كحد أقصى للسداد لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة بالاشتراك مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة التفاصيل كما يلي الآن:
- التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان يحتاج توفير الدخل المناسب للتمويل الذي يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي.
- كذلك يحتاج التمويل إيضًا توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.
- إيضًا التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاث أشهر في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة.
كافة المزايا المتاحة عبر شركة إمكان للتمويل عند طلب التمويل الميسر
- يمتاز التمويل الشخصي بأقساط ميسرة لمدة خمسة سنوات.
- تمويل إمكان بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العملاء السعوديين.
- كذلك التمويل الشخصي للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري داخل أراضي السعودية.
- إيضًا التمويل مطابقًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية في السعودية.
- كذلك التمويل لجميع المواطنين السعوديين بدون شرط جهة العمل بالسعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي بموافقة فورية ب20,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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