تمويل شخصي بموافقة فورية ب20,000 ريال بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة

تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين عبر شركة إمكان بالمملكة الذي يعتبر من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من العملاء بسبب ما تقدمه الشركة من مزايا تمويلية متعددة حيث يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة ومن أهمها توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص ولكن التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل لا يشترط جهة العمل في السعودية ومنحت الشركة ميزة التقديم عبر تطبيق الجوال بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة ويتم التقديم للحصول على تمويل فوري بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل راتبك شهريًا بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل أتاحت التمويل الشخصي الميسر بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة بالتقسيط الشهري لمدة 60 شهر على الأكثر كحد أقصى للسداد لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة بالاشتراك مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة التفاصيل كما يلي الآن:

التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان يحتاج توفير الدخل المناسب للتمويل الذي يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي.

كذلك يحتاج التمويل إيضًا توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

إيضًا التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاث أشهر في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

كافة المزايا المتاحة عبر شركة إمكان للتمويل عند طلب التمويل الميسر