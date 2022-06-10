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الرياض - احمد صلاح - حقيقة وفاة عوض بن ربشه

عوض بن ربشه عرف عنه البساطة وعدم التكلف في مظهره وأسلوب كلامه. لم يكُن يرغب في الظهور والخروج بساحات السوشل ميديا على حد وصفه. حققت قصصه الشعبية التي يتسمر الكثير من متابعيه لمشاهدتها أرقام عالية. لم يبحث عن المال ولا عن الشهرة ولكن الأخيرة عشقته وبادلته أسمى معاني الوفاء أنه عوض بن محمد بن محمد بن سعيد الشهري والمعروف عند الكثير بـعوض بن ربشة يقطن مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة شمال منطقة عسير جنوبي المملكة .

من أين جاءت فكرة إنشاء قناة شعبيات التي يصور من خلالها

فقد أجاب عوض بن ربشة بالنسبة لقناة ( شعبيات ) فالزميل محيي القرني له الفضل بعد الله في ذلك الأمر وبالنسبة لي لم أكن أرغب في الظهور بالسوشل ميديا ولكن الأخ ( محي القرني ) هو من أصر وألح بتصوير المقاطع تباعاً وأخبرني بأن المتابعين عبر القناة يريدون الجديد دوماً من القصص فقررت حينها في الاستمرار .

حقيقة وفاة عوض بن ربشه

أن خبر وفاة عوض بن ربشه هذا خبر لا وجود له من الصحة و هو الآن بصحة وعافية جيدة و هذه كان مجرد إشاعة كاذبة