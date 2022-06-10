انت الان تتابع خبر الموارد البشرية تعلن عن رسوم وشروط وطرق جديدة لنقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالكشف عن رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد، حيث تعني أن المقيم الذي لديه إقامة عمل في المملكى يكون صاحب العمل هو الكفيل له.

واذا انتقل المقيم من عمل إلي أخر فيجب عليه نقل الكفالة من صاحب العمل القديم إلى صاحب العمل الجديد، وياتي ذلك لأجل المحافظة على ضمان كل حقوق وواجبات المقيم والكفيل له في السعودية.

وفي النظام الجديد للعمل في المملكة العربية السعودية أتاحت الحكومة إمكانية نقل الكفالة بشكل إلكتروني، وذلك سعيا من الحكومة للتطوير والنهوض بالدولة وتحقيق رؤية 2030 م.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح العديد من التفاصيل بشأن نقل الكفالة في النظام الجديد، ومن أهم تلك التفاصيل هو توضيح رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، قيمة نقل الكفالة من صاحب العمل القديم إلي صاحب العمل الجديد في النظام الجديد في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

عند التجديد للمرة الأولي يتم دفع مبلغ ال2000 ريال سعودي فقط لا غير.

عند التجديد للمرة الثانية يتم دفع مبلغ ال4000 ريال سعودي فقط لا غير.

عند التجديد للمرة الثالثة يتم دفع مبلغ ال6000 ريال سعودي فقط لا غير.

عند التجديد في المرة البعد الثالثة يتم دفع مبلغ ال6000 ريال سعودي فقط لا غير.

طريقة النقل إلي كفيل جديد إلكترونيا

أتاحت الحكومة في المملكة العربية السعودية إمكانية نقل الكفالة من صاحب العمل القديم إلي صاحب العمل الجديد بشكل إلكتروني، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

ادخل علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي الإلكتروني.

انقر علي الخدمات الإلكترونية.

انقر علي نقل وافد.

اكتب اسم المستخدم.

اكتب كلمة المرور.

ادخل رمز التحقق.

اضغط علي دخول.

انقر علي تسجيل طلب جديد.

اكتب رقم إقامة العامل واسمه.

اكتب اسم المنشأة الجديدة.

ادخل رقم الهاتف.

انقر علي تقديم طلب.

وسوف ترسل إليك رسالة نصية علي هاتفك المحمول توضح إرسال طلب النقل بنجاح.

من يدفع رسوم نقل الكفالة في السعودية

تسائل عدد كبير من المقيمين عن من الذي يقوم بدفع قيمة نقل الكفالة، ولقد أتي الرد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وفقا إلي نظام العمل الجديد، فإن مبلغ نقل الكفالة لابد أن يقوم بدفعه الكفيل صاحب العمل الجديد لا العامل نفسه، وهذا بحسب نص المادة 40 من قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل عدم تحميل الفرد مصاريف كبيرة عليه.