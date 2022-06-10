أسعار التأمين الطبي للمقيمين 2022 وكيفية الاستعلام عن التأمين الطبي

أسعار التأمين الطبي للمقيمين هي من الأشياء الضرورية التي يهتم بها جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية ويكون احد البنود الرئيسة التي يتأكد منها إي وافد إلى المملكة أن خدمة التأمين الطبي سوف يتم تطبيقه عليه وهل مدون تعاقد التأمين الصحي في العقد المبرم بينه وبين مؤسسة العمل التي يعمل لديها، وفي حديثنا اليوم سوف نعرض لكم كافة التفصيل الخاصة بالتأمين الطبي من حيث الأسعار وافضل الشركات وأيضا كيفية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان، حيث لكل فئة عمرية سعر محدد كما أنه سوف نوضح في السطور التالية الخطوات التي يمكن أن يتبعا المقيمين في المملكة لك يقوموا بعمل تأمين صحي في المجلس الضمان الطبي.

أسعار التأمين الطبي للمقيمين في السعودية

وتبدأ أسعار التامين الطبي الخاص بالمقيمين في السعودية في حدود 165 ريال سعودي وبتأكيد هذا يختلف مع عمر العميل والكثير من العوامل الأخرى، ونوع الشركة التي قمت بالتسجيل فيها، وتصل كحد أقصي 5.748 ريال سعودي وهذه تكون اعلي فئة تأمنيه موجودة في المملكة العربية السعودية، وتختلف الأسعار التأمين الصحي للمقيمين في المملكة من محافظة إلى اخري ومن شركة لأخرى، حيث تضم السعودية العديد من الشركات التي تكون مسؤولة بشكل أساسي عن تقديم كافة الخدمات التي تتعلق بالتأمين الطبي للمقيمين، من أجل أن يوصل كل مواطن وكل مقيم في المملكة على أعلى مستوى من الراعية الصحية. وتختلف أسعار الفئات التأمينات الطبية بسبب نوع الخدمة التي تقدمها ونوع المستشفى والإمكانيات التي توجد فيها وأيضا الفئة العمرية، ويتم أيضا طبقا لقيمة التأمين التي يتم تحديدها بناء على راتب المستفيد والوظيفة التي يشغلها، يتم تحديد الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين.

أسعار شركة سلامة للتأمين الصحي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 40 عامًا 230 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 41 عامًا إلى 45 عامًا 265 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 550 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 695 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 1500 ريال سعودي. أسعار شركة وفا للتأمين الصحي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 40 عامًا 251 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 41 عامًا إلى 45 عامًا 298 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 255 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 690 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 1525 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 61 عامًا إلى 65 عامًا 1650 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 66 عامًا إلى 70 عامًا 4250 ريال سعودي. أسعار شركة التعاونية للتأمين الطبي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 36 عامًا 309، 564، 661 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 36 عامًا إلى 40 عامًا 796 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 41 عامًا إلى 45 عامًا 980 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 1324 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 1724 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 2338 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 61 عامًا إلى 65 عامًا 2959 ريال سعودي. كما يود تأمين توفره هذه الشركة للعائلة ويطلق علية أسم فئة العائلة الفضي. أسعار شركة بوبا للتأمين الصحي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 21 عامًا إلى 30 عامًا 475 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 31 عامًا إلى 35 عامًا 524 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 36عامًا إلى 40 عامًا 573 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 41 عامًا إلى 45 عامًا 639 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 783 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 935 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 1165 ريال سعودي. أسعار شركة اتحاد الخليج للتأمين الصحي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 30 عامًا 308 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 31 عامًا إلى 35 عامًا 3018 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 36عامًا إلى 40 عامًا 422 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 41 عامًا إلى 45 عامًا 554 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 681 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 1038 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 1575 ريال سعودي. لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 61 عامًا إلى 65 عامًا 2100 ريال سعودي. أسعار شركة العربية للتأمين الصحي للمقيمين لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا إلى 35 عامًا 238 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 36عامًا إلى 45 عامًا 285 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 46 عامًا إلى 50 عامًا 474 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 51 عامًا إلى 55 عامًا 711 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 56 عامًا إلى 60 عامًا 1042 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 61 عامًا إلى 65 عامًا 2364 ريال سعودي.

لكل المقيمين في المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 65 عامًا إلى 70 عامًا 5673 ريال سعودي.

الاستعلام عن التأمين الطبي للمقيمين

ويحرص جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والعاملين في القطاع الخاص على الاشتراك في خدمة التأمين الصحي للاستفادة من مميزات تلك الخدمة في الحصول على تخفيضات على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات التي يتبع لها التأمين، وتلك الخدمات هي التشخيص وعمل الفحوص والعلاج وتوفير الأدوية، وأتاحه مؤسسة الضمان الطبي في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية، وهي احد الخدمات الكثيرة التي تقدمها المؤسسة وفي نفس السياق أوضحت المؤسسة الخطوات الضرورية لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح وهي كما يلي: