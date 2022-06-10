نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد “بنزين 91 و95” جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2022 وفقاً لتحديث شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية، ما هي إلا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد للإعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لشهر يونيو 2022 الجاري، و لذلك فقد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة للبنزين، ليتعرف كافة المواطنين على الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين، وذلك مع تزايد اسعار الدولار و التي تؤدي إلى زيادة اسعار البنزين، على ان يتم الاعلان عن الاسعار خلال الساعات القادمة وذلك بعد إجراء التحديثات الشهرية اللازمة والتعرف على سعر النفط العالمي بالاضافة إلى سعر الدولار، وغيرهم، حيث انه منذ فترة قليلة قد تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية ان الاسعار الخاصة بـ البنزين والمحروقات من المقرر أن يتم تحديثها في كل شهر بناءًا على الاسعار الخاصة بالدولار والأسعار الخاصة بالنفط العالمي.

جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية

حسب اخر تفاصيل قد تم الإعلان عنها من قبل المسؤولين فإن جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية من المقرر أن يصدر مساء غدًا الجمعة الموافق يوم 10 يونيو 2022، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين تصدر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، على ان يبدأ العمل بالأسعار الجديدة المقرر طرحها منذ صباح السبت 11 يونيو 2022 والذي يوافق يوم 12 ذو القعدة 1443 هـ، وذلك بعد ان تصدر الاسعار الرسمية غدا، والجدير بالذكر ان الاسعار في الشهر الحالي من المقرر ان ترتفع ارتفاعًا طفيفًا عن اسعار الشهر الماضي.

توقعات جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية

يمكن الآن لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية التعرف على توقعات جدول أسعار البنزين الجديدة في السعودية بناءًا على زيادة اسعار الدولار والنفط في الشهر الجاري، والجدير بالذكر أن توقعات المسؤولين داخل شركة ارامكو للمحروقات قد جاءت مثل التوقعات التالية:

المنتج السعر بنزين 91 2.15 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.30 ريال سعودي للتر ديزل 0.50 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.60 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.70 ريال سعودي للتر.

ساعات قليلة وتصدر اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو بشكل رسمي، وفور طرح قائمة الاسعار الجديدة سوف يتم تطبيقها بداية من اليوم التالي مباشرةً ، حيث ستبدأ محطات الوقود بتطبيق الاسعار بداية من يوم الحادي عشر من يونيو على ان يستمر العمل بهذة الاسعار حتى يوم العاشر من شهر يوليو القادمة 2022.