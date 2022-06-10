50 ألف ريال تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

تمويل شخصي بموافقة فورية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من العملاء السعوديين في المملكة حيث يصل المبلغ التمويلي إلى 50 ألف ريال سعودي بشروط وضوابط ميسرة للجميع عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث يحتاج التمويل الشخصي التابع إلى الشركة توفير سجل ائتماني مناسب مع إحضار تقرير يوضح الدخل الشهري الثابت للعميل السعودي الذي يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة للحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات على الأكثر عن طريق شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية.

كافة الشروط الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل في السعودية توفر في الفترة الحالية التمويل الشخصي الميسر الذي يطلق عليه حاليًا التمويل الشخصي المُصغر الذي يعتبر مخصص لخدمة المواطن السعودي بدون كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى 5 سنوات ولكن بعد تقدم أثبات يوضح كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي بالشركة كما يلي:

يشترط التمويل الميسر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من 6 أشهر على الأقل من جميع العملاء السعوديين فقط الذين يعملون في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان للتمويل توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يساوي 4000 ريال سعودي.

إيضًا التمويل الشخصي التابع إلى شركة إمكان للتمويل يحتاج توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 25 سنه فأكثر حتى 60 سنه.

كذلك لابد من توفير سجل ائتماني جيد من كافة العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية للموافقة السريعة على التمويل الشخصي الميسر بالشركة.

المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

وفرت شركة إمكان للتمويل في السعودية الكثير من المزايا عند طلب التمويل الشخصي الميسر حيث يمنح التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك بدون شرط تحويل الراتب الشهري كما يمكن الحصول على مبلغ تمويل مناسب للعملاء السعوديين حيث يبدأ التمويل من ألفين ريال سعودي حتى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة تمويل إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وإليكم الآن كافة المزايا التمويلية بالشركة كما يلي بالتفصيل: