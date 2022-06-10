انت الان تتابع خبر اتفرج : مختص سعودي يكشف عن أبرز مميزات العوازل الحرارية للسيارات.. ويوضح الفرق بين الأصلية والمغشوشة! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف تقرير نشرته قناة "SBC"، سلط الضوء على مختلف العوازل الحرارية للسيارات بانواعها، والتي تختلف جودتها حسب الشركة المصنعة.

ومن جانبه، تحدث غازي الموزان المختص في العوازل الحرارية للسيارات، عن جودة ومميزات العوازل الحرارية للسيارات، مشيرا :"انتشرت كثير من العوازل الحرارية المقلدة والمغشوشة، وحذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في أكتوبر الماضي من الغش في العوازل الحرارية".

واردف:"دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى الكود الخاص بالعازل الحراري أو موقع الشركة الإلكتروني لمعرفة معايير العزل الحراري ومنها الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وامتصاص الحرارة وهذه يحتاجها العميل بأن يكون في وعي لمعرفتها".

وتابع:"كثير من الماركات المقلدة في الأسواق بأسعار خيالية"، مستعرضاً شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بكفاءة منتجات العازل الحراري وأفلام الحماية وفيها جميع المعلومات عن المنتج ونسبة العزل الحراري والكفاءة، إضافة إلى شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس الأمريكية بجودة المنتج.

واضاف:"العازل الحراري يمتاز بجودته بأنه سيراميك ويخفف من دخول حرارة الشمس للسيارة ويحافظ على الأدوات الخاصة في السيارة، إضافة إلى أنه يحافظ على جلد المركبة".