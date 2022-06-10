طريقة إضافة تابع في الضمان المطور 1443 وأهم الشروط

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لملايين المواطنين والمواطنات، خدمة إضافة تابع في الضمان المطور 1443هـ، وذلك ليتمكن صاحب الضمان الأساسي من إضافة اسم الزوجة أو المولود الجديد أو تغيير أي أسماء في بيانات الضمان الخاصة به، فيما يأتي ذلك في إطار الحرص على إيصال الضمان لمسحقيه، والتيسير على جميع الأسر السعودية، في إنجاز هذه الخدمة أونلاين دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات الضمان في المملكة.

طريقة إضافة تابع في الضمان المطور 1443

ومن الممكن إضافة تابع في الضمان المطور 1443هـ، أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحماية الاجتماعية. والدخول إلى أيقونة إدارة التابعين، واختيار إضافة تابع جديد، ثمّ الاطلاع على شروط الإضافة. إدخال رقم البطاقة القومية وتاريخ الميلاد، وتحديد صلة القرابة، وغيرها من البيانات، ثم النقر على التالي، لتظهر صفحة إلكترونية خاصة بالملفات المرفقة مثل إدخال شهادة الميلاد. الوصول إلى الخطوة التي يجري من خلالها إضافة التابع.

ضوابط إضافة تابع في الضّمان الاجتماعي المطور

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط عملية إضافة تابع جديد في منظومة الضّمان المطور 1443، وهي على النحو التالي:

لا يجوز تسجيل فرد كتابع في أكثر من ضمان اجتماعي.

عُمر التابع لا يتخطى المتبوع في منظومة الضمان، كما يجب ألا يتخطى فارق السن بينهما 13 سنة.

لا يُقبل إضافة مَن هم أقل من 26 سنة.

الفتاة العزباء فقط، سواء كانت أخت للمستفيد أو ابنة هي من يُمكن إضافتها كتابع.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي حالة رغبة أي مواطن أو مواطنة، التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، فإن ذلك يتم من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: