نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول وطريقة تعديل البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول ؛ يعمل هذا النظام على توفير الخدمات الإلكترونية لموظفي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية كما أنه يعمل على توفير والوقت والجهد للموظفين ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح خطوات الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية كما أننا سوف نقوم بالتعرف على بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لمن ينتسب إلى وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك للتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الدخول للخدمة الذاتية.

بعدها يتم النقر على زر إنشاء مستخدم جديد.

ثم القيام بتحديد خيار new user creation .

تدوين رقم السجل المدني.

تدوين رقم الآبيان الذي يتم نزول الراتب عليه.

وبعد ذلك يتم تدوين عنوان البريد الالكتروني.

ثم القيام بتدوين رقم الجوال.

تسجيل الرمز الذي يتم ظهوره.

ثم النقر على زر submit.

سوف يتم إرسال كود من خلال نظام فارس إلى الجوال يجب أن يتم الحصول عليه.

الرجوع إلى نظام فارس مرة أخرى.

القيام بتحديد خيار user activation.

تدوين الكود المرسل إلى رقم الجواب في مكان verification code.

ثم يتم الضغط على أيقونة submit.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم إنشاء حساب في نظام فارس الخدمة الذاتية.

طريقة تسجيل الدخول إلى نظام فارس

لقد تم وضع بعض الخطوات حتى يتم تسجيل الدخول في نظام فارس وذلك بعد أن تم إنشاء حساب جديد في هذا النظام وهذه الخطوات تكون كالآتي:

أولا يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول لنظام فارس.

ثم يتم تدوين إسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

طريقة تعديل البيانات في نظام فارس

من الممكن أن يتم تعديل البيانات في نظام فارس وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي:

أولا يتم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر الصفحة الرئيسية.

بعدها يتم الذهاب إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

النقر على أيقونة تحديث البيانات الوظيفية.

بعد ذلك يتم تعديل البيانات المطلوبة.

وأخيراً يتم حفظ البيانات المعدلة وانتظار الموافقة عليها.

خدمات نظام فارس للمدير

توجد بعض الخدمات التي يقدمها نظام فارس للمدير وتنقسم إلى خدمات طلبية وخدمات استعلامية وهي كالآتي:

أولا / الخدمات الطبية

إبلاغ غياب موظف.

طلب بدل لموظف.

رفع مباشر لموظف بسبب إجازة.

ثانياً / الخدمات الاستعلامية

الاستعلام عن طلبات الموظفين.

الاستعلام عن الموظفين.

خدمات نظام فارس للموظف

كما يقوم نظام فارس بتقديم بعض الخدمات للموظف وهذه الخدمات تنقسم إلى خدمات طلبية وخدمات استعلامية وهي كالآتي:

أولا / الخدمات الاستعلامية

البيانات الأساسية للموظف.

بيان الانتدابات.

الطلبات المعلقة.

بيان السجل التاريخي للموظف.

كشف الرواتب.

بيان خارج الدوام.

ثانياً / الخدمات الطلابية

تعديل مدة إجازة.

طلب تقاعد.

إلغاء إجازة.

طلب قطع إجازة.

تعديل بداية إجازة.

إبلاغ مباشر بعد الإجازة.

طلب الإجازات.

البدلات.

تمديد إجازة.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول كما أننا قمنا أيضا بالتعرف على طريقة تسجيل الدخول إلى نظام فارس وأيضا قمنا بذكر طريقة تعديل البيانات في نظام فارس ونحن الى ذلك قد قمنا بتوضيح خدمات نظام فارس للمدير وأيضا للموظف.