أجير وظائف الحج المؤقتة الموسمية 1443 الشروط وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة أجير وظائف الحج المؤقتة الموسمية الشروط وطريقة التسجيل تعد من أهم ما تقدم المملكة العربية السُّعُودية من وظائف شاغرة في أيام موسم الحج من كل عام وهي عبارة عن بعض الوظائف المومسية التي لا يكون هناك حاجة إليها سوى في موسم الحج فقط ، ويمكن لأي شخص سواء مواطن أو غير مواطن التقديم على هذه الوظائف من خلال منصة أجير الإلكترونية وسوف يتم توضيح طريقة التقديم وأهم الشروط للجميع لاحقًا بالتفصيل.

شروط أجير وظائف الحج المؤقتة

لكل من يريد الحصول وظيفة من وظائف الحج المؤقتة خصوصًا في شهر ذي الحجة استيفاء كافة الشروط المطلوبة ليتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح ، وتشمل تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم بالطلب مقيم بالمملكة العربية السُّعُودية.

أن يكون صاحب خبرة في الوظيفة المتقدم إليها المطلوبة مع تقديم ما يثبت ذلك.

ينبغي أن يكون قد حصل على جميع التطعيمات التي فرضتها الحكومة السُّعُودية.

وجود تصريح عمل إلكتروني.

من الضروري تقديم ما يثبت خلوه من أي أمراض معديه أو مزمنه قد تعوقه على أداء عمله.

التسجيل أجير وظائف الحج المؤقتة الموسمية لعام 1443

تأتي خطوات التسجيل أجير وظائف الحج المؤقتة الموسمية لعام 1443للمواطن أو الوافد على النحو التالي:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أجير https://www.ajeer.com.sa

النقر على أيقونة استخراج تصاريح العمل الإلكترونية.

اختيار أيقونة تسجيل دخول أفراد والنقر عليها.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

تسجيل كلمة المرور.

تسجيل رقم الهاتف الجوال.

اختيار أيقونة دخول والضغط عليها.

النقر على أيقونة (خِدْمَات إلكترونية).

من خلال الخِدْمَات الإلكترونية يتم إختيار زر تسجيل دخول المنشآت والنقر عليها.

على الشخص تحديد نوع الوظيفة التي يريد الحصول عليها.

في حالة إذا كانت جميع البيانات والشروط المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب صحيحة؛ سوف يتم قَبُول الطلب.

وسيصل المتقدم بطلب الوظيفة رسالة نصية على رَقْم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله تفيده بالموافقة على الطلب أو إبلاغه بأن قد تم رفضه.

رقم الدعم الفني اجير

قامت البوابة الإلكترونية أجير بتوفير خدمة من أهم الخِدْمَات للمواطنين ألا وهي توفير رقم هاتف مجاني موحد لكل من يريد الاستعلام عن أي شيء خاص بوظائف الحج المؤقتة وتقديم أي شكاوى عليه التواصل مع رقم خدمة العملاء لمنصة اجير ، و هو: (920002866)

مدة تصريح عقد العمل وظائف الحج

المدة الزمنية المحددة لصلاحية تصريح العمل لوظائف موسم الحج المؤقتة تم تحديدها من الجهات المعنية بذلك والتي تصل إلى ثلاثة أشهر كاملة (3 شهور)؛ ويبدأ احتساب تلك المدة بالتزامن مع بدأ موسم الحج حتى آخر يوم في أداء مناسك الحج؛ وقد يحصل العامل على مبالغ مالية مجزية إلى جانب راتبه الشهري مع حصوله على جميع حقوق العامل التي وضعها القانون السعودي لكل من يشغل أي عمل مؤقت بالمملكة.