المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسجيل المتدربين ١٤٤٤

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسجيل ١٤٤٤ من المعلومات والخدمات المهمة جدًا لعدد كبير من أبناء المملكة العربية السعودية باعتبار هذه المؤسسة واحدة من أهم المؤسسات التدريبية التقنية والمهنية الرسمية داخل المملكة ، وفي هذا الصدد سوف يتم توضيح طريقة التسجيل في المؤسسة وبعض المعلومات عنها بالتفصيل من خلال الأسطر التالية.

ماذا تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السُّعُودية تقدم ما يزيد عن ٢٥٠ برنامَج ودورة تدريبية في عدد كبير جدًا من التخصصات ، بما فيها الدورات التدريبية المقدمة من العديد من الجامعات والكليات والمعاهد والكليات التقنية الدولية وأيضًا المعاهد التابعة إلى بعض الشركات ، البرامج التدريبية الخاصة بمنشآت التدريب الأهلي وغيرهم الكثير ، وهي مؤسسة معتمدة واحترافية تقدم أهم خِدْمَات التدريب التقني والمهني للمتدربين من تخصصات متنوعة بهدف تأهيلهم بقوة إلى سوق العمل.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسجيل

يمكن لأي فرد التسْجيل في دورات المؤسَّسة العَامة للتَدريب التِّقني والمِهني للمتدربين من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

الذَّهاب مباشرةً إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بـِ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح. وأهمها كل من: عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم. رقم الهاتف الجوال المسجل باسم المستخدم. إدخال رقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمواطن أو رقم بطاقة الإقامة للمقيمين.

من الصفحة الرئيسية ؛ ينبغي تحديد البرنامَج أو الدورة الذي يريد المتدرب التسجيل به

إرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التسجيل.

متابعة إدخال أي معلومات أو بيانات أو متطلبات تسجيل أخرى بهدف إتمام عملية التسجيل بنجاح.

سوف يتم إصدار رقم المعاملة للمستخدم وسوف يظهر الشعار خاص للمستخدم برقم المعاملة وبذلك يكون قد قام بالتسجيل في الدورة التدريبية بنجاح وعليه الاحتفاظ برقم المعاملة للمراجعة في أي وقت.

رقم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني السُّعُودية من ٧ صباحا وحتى ٣ عصرا في حالة مواجهة أي مشكلة متعلقة بالتسجيل في الدورات التدريبية أو غير ذلك عبر أي من الطرق التالية: