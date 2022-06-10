نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجميع القطاعات.. موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين الموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 2022م، إذ أعلنت عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنها للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة وَفق قوانين العمل واللوائح التنفيذية الخاصة، فيما أعلن عنها البنك المركزي السعودي للبنوك العاملة في المملكة، وهي من العطلات التي يهتم بها الموظفون، لأنها ترتبط بموسم الحج، والأضحية، والسفر.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443

وبالنسبة لموعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443هـ، فهي لموظفي القطاع العام في المملكة، فهي تبدأ من يوم الاثنين 5 ذي الحجة 1443هـ الموافق 4 يوليو 2022م، وتستمر الإجازة حتى نهاية يوم الخميس 15 ذي الحجة 1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م، ولأن نهاية العطلة يتوافق مع إجازة نهاية الأسبوع، فإنها تمتد حتى نهاية يوم السبت 17 ذي الحجة الموافق 16 يوليو.

الإعلان عن عطلة عيد الأضحى 2022 في السعودية

وأعلنت السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص، إذ جاءت المواعيد على النحو التالي:

بالنسبة للحكومة فإنّ الإجازة تبدأ من يوم 5 ذي الحجة 1443هـ الموافق 4 من شهر يوليو 2022، وتنتهي مع نهاية يوم 13 ذي الحجة 1443هـ الموافق 12 يوليو 2022، إذ تبلغ المدة 8 أيام.

أما العطلة بالنسبة للقطاع الخاص، فهي تبدأ من يوم الجمعة 9 ذي الحجة عام 1443هـ الموافق 8 يوليو عام 2022م، وتستمر حتى نهاية الاثنين 12 ذي الحجة 1443هـ الموافق 11 يوليو 2022 م، أي تستمر 4 أيام فقط.

إجازة عيد الأضحى للبنوك السعودية 1443

وحدد البنك المركزي السعودي، إجازة عيد الأضحى للبنوك السعودية 1443، إذ تبدأ مع نهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو عام 2022 م، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 14 ذي الحجة 1443 الموافق 13 يوليو 2022، لكن بعض البنوك لا تشملها هذه العطلة، مثل البنوك الواقعة على مناطق حدودية أو بعض بنوك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ تعمل خلال هذه الفترة لخدمة الحجاج في موسم الحج.

موعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في السعودية 1443

ورغم اختلاف موعد بدء عطلة عيد الأضحة في المملكة العربية السعودية، لكنها تنتهي في الغالب مع نهاية يوم السبت 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 16 يوليو عام 2022 ميلادي، حيث يصادف إجازة نهاية الأسبوع مع نهاية إجازة العيد في القطاع الحكومي.