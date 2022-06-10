نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاكل منصة منار وطرق الحل .. رقم التواصل مع منصة منار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشاكل منصة منار الخاصة بالدورات التدريبية المعتمدة في المملكة العربية السُّعُودية تعد من أهم ما قد يواجه المدربين والمتدربين من أبناء المملكة العربية السُّعُودية الراغبين في الحصول على خِدْمَات المنصة وبناءً على ذلك سوف يتم من خلال موقع ثقفني فيما يلي توضيح كيفية استخدام وحل مشكلات منصة منار لا سيما مشاكل تسجيل الدخول وطباعة الشهادة وتسجيل المنشآت بالتفصيل.

مشاكل منصة منار للدورات التدريبية

هناك عدد كبير من مشكلات التسجيل أو تسجيل الدخول التي قد تواجه بعض مستخدمي منصة منار من وقت إلى آخر خاصة عند الرغبة في تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم أو استخراج وطباعة شهادة إتمام الدورة أو ربما تسجي منشأة جديدة على المنصة ، وفيما يلي توضيح لأهم تلك المشكلات وطريقة حلها بالتفصيل:

حل مشكلة لا استطيع الدخول إلى حسابي منصة منار

عند تعثر تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة منار ، هنا يمكن اتباع طريقة الحل التالية:

التوجه إلى الصفحة الرئيسية منصة منار mnar.sa والنقر على أيقونة تسجيل الدخول

من هذه الصفحة يتم الضغط على رابط (هل نسيت كلمة المرور).

يجب بعد ذلك إدخال البريد الإلكتروني المسجل في الحساب والضغط على أيقونة (تأكيد).

هنا سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على رابط استعادة كلمة المرور إلى عنوان البريد الإلكتروني السابق.

على المستخدم البَدْء في تعيين كلمة مرور جديدة ثم الضغط أخيرًا على (حفظ التعديلات).

حل مشكلة ظهور عبارة (راجع المنشأة) عند طباعة الشهادة

في بعض الأحيان عندما يرغب المتدرب في طباعة الشهادة الخاصة بالدورة التدريبية التي قد حصل عليها من منصة منار لا يتمكن من ذلك وتظهر له عبارة راجع المنشأة.

وهنا عند ظهور تلك المشكلة ؛ ينبغي على المتدرب التأكد من أن المنشأة قد قامت بالفعل بتحديث سجلات الدفع خاصتها على المنصة ، وهنا سوف تكون الشهادة متاحة للطباعة خلال ٢٤ ساعة من وقت التحديث. وفي حالة استمرار المشكلة ؛ على المتدرب هنا التواصل مع فريق خدمه العملاء منصة منار.

رقم التواصل مع منصة منار

في حالة التعرض إلى أي مشكلات خاصة بوجود ايميل المستخدم مسجل مسبقا على المنصة أو عدم التمكن من تسجيل الدخول على الرغم من التأكد من صحة جميع البيانات أو مشكلات تسجيل المنشآت أو غيرها ، فهنا يمكن التواصل مع فريق الدعم الفني وخدمة العملاء عبر أي من الطرق التالية: