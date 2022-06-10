كم سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022 Aramco تحديث شركة أرامكو أوكتان 91 و 95

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كم سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022 تشهد هذه الأيام اهتمام كبير من قبل الكثير من الأشخاص في السعودية بالتعرف على أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات في معظم الدول العربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا نسبيًا ظهر واضحًا، وذلك بناء على ما جاء من خلال النشرات الصادرة عن وزارات النفط والطاقة في الدول المعنية، ونجد أن الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين وكافة أنواع الوقود في السعودية هي شركة أرامكو السعودية، وسوف نستعرض الآن سعر البنزين في السعودية 2022 لشهر يونيو الجاري.
كم سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022
ونجد أن أسعار البنزين المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي أسعار شهر مايو الماضي، والتي تم اعتمادها من قبل شركة أرامكو السعودية في يوم العاشر من شهر مايو، والتي يتم العمل بها حتى إعلان الأسعار الجديدة في يوم العاشر من شهر يونيو الجاري، حيث جاءت أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو على النحو التالي.
- سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022 يبلغ 2.18 ريالًا سعوديًا للبنزين أوكتان 91.
- في حين يبلغ سعر لتر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2.33 ريالًا سعوديًا للبنزين أوكتان 95.
جدول أسعار البنزين في السعودية 2022
|كم سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022، أوكتان 91
|يساوي 2.18 ريالًا سعوديًا.
|ما هو سعر لتر البنزين في السعودية يونيو 2022، أوكتان 95
|يساوي 2.33 ريالًا سعوديًا.
|سعر لتر الديزل في السعودية يونيو 2022
|يساوي 0.63 ريالًا سعوديًا.
|كم سعر لتر الكيروسين في السعودية يونيو 2022
|يساوي 0.70 ريالًا سعوديًا.
|سعر لتر غاز البترول المسال في السعودية يونيو 2022
|يساوي 0.75 ريالًا سعوديًا.
سعر البنزين في السعودية 2022
ونجد أن البنزين أوكتان 91، والبنزين أوكتان 95 هما نوعا البنزين اللذان تقوم شركة أرامكو السعودية بإنتاجهما وطرحهما في السوق، وذلك حتى يتم تلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والموجودة في أسواق المملكة العربية السعودية، وهي أكثر أنواع البنزين استخدامها واستهلاكا من قبل المستخدمين، كما تقوم شركة أرامكو أيضًا بطرح مادة الديزل ذو الجودة العالية والتي تناسب الشاحنات والمركبات الأخرى الموجودة في السوق السعودية، وتختلف أسعار هذه المنتجات البترولية في كل شهر بناء على العوامل المختلفة الخاصة بأسعار البنزين عالميا، حيث نجد أن شركة أرامكو السعودية تحرص على تحديث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية شهريا في موعد محدد وذلك في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة التي يتم العمل بها على مدار الشهر حتى حين الإعلان عن أسعار الشهر الذي يليه.
أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو في السعودية 2022
- قد جاء سعر لتر بنزين 91 لشهر يونيو في السعودية على نحو 2.18 ريال سعودي.
- وقد جاء سعر لتر بنزين 95 اليوم على نحو 2.33 ريال سعودي.
- كما جاء سعر الديزل اليوم على نحو 0.52 ريال سعودي.
- وقد جاء سعر الكيروسين على نحو 0.70 ريال.
- وسعر غاز البترول المسال/ 0.75 ريال.
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