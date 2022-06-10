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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن هوية زائر absher.sa برقم الحدود إلى المملكة العربية السعودية والذي يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث تعتبر المنصة المنصة الإلكترونية هي قاعدة البيانات الأساسية للمواطنين السعوديين والمقيمين وأيضا المقبلين إلى المملكة، ويقوم الجميع بالتسجيل فيها للأغراض التي تقوم بالإعلان عنها، والتي يكون منه ما يخص تأشيرات الزائرين للأراضي السعودية والاستعلام عن صلاحية تلك التأشيرات وهوية مقيم وغيرها.

طريقة الاستعلام عن هوية زائر absher.sa برقم الحدود عبر منصة ابشر أفراد

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر البلاد زيارة للعديد من الأغراض، حيث تعتبر من الاقتصادات الضخمة التي يأتيها الزائرين بغرض العمل وأيضا السياحة، وتنقسم السياحة فيها إلى السياحة الثقافية وسياحة الشواطئ والمهرجانات وأيضا السياحة الدينية، ويكون للمقيم في المملكة مؤقتا بغرض العمل لفترة طويلة الحق في استحضار الأقارب، ويكون كذلك من حق المقيمين بشكل دائم، ويكون من الهام استحضار التأشيرات المناسبة لفترة الإقامة ونوعها كذلك.

منصة أبشر الإلكترونية

تقوم المنصة الإلكترونية بتسجيل بيانات المواطنين عليها في العديد من المجالات، حيث تعتبر قاعدة بيانات المملكة الحكومية والتي يجب أن تتطابق معلومات المواطن فيها مع كافة البيانات في المنصات الأخرى، مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي، ويتم التسجيل فيها في الاستخدامات التالية:

تقوم المنصة باستقبال بيانات الباحثين عن العمل، بتسجيل معلومات الخريج والشهادة الدراسية.

يتم تسجيل أصحاب العمل لطلبات التوظيف عبر المنصة.

يقوم الراغب في زيارة المملكة بتسجيل بياناته قبل القدوم على المنصة.

يتم تسجيل المنشآت في المملكة بالمنصة.

كيفية الاستعلام عن هوية زائر

يتم الدخول مباشرة على منصة ابشر الإلكترونية يقوم المستخدم باختيار أبشر أفراد. يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور. يقوم باختيار الخدمة التي يرغب فيها” الاستعلام عن هوية زائر”. يتم تسجيل رقم الحدود الذي حصل عليه المواطن عند التسجيل. يقوم بتسجيل رمز التحقق المرئي. يبدأ هنا الاستعلام. يقوم بالتعرف على موعد بداية الإقامة والموعد النهائي لها.

ويقوم الراغبين في القدوم إلى المملكة بالدخول على المنصة وإنشاء حساب على رابط موقع أبشر الرسمي، والتعرف على جميع ما الخدمات المتاحة على رابط أبشر وهي المنصة الإلكترونية الرسمية التي تقدم خدماتها بصورة مجانية، ويجب اتباع القوانين المنظمة لتواجد المقيمين والزائرين للأراضي السعودية.

وبذلك نكون قد شرحنا بإيجاز كيفية الاستعلام عن هوية زائر للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال رابط أبشر أفراد، وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات، فباب التعليقات مفتوح لاستقبال تساؤلاتك واستفساراتكم، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع ما يصل إلينا من تساؤلات.