نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض استبدال الجوالات 2022 وأبرز الشروط والأحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض استبدال الجوالات 2022 من مكتبة جرير من العروض الجديدة المقدمة خلال الشهر الجاري من المكتبة فعلى الرغم من إمكانية تقسيط جرير ايفون 13 إلا أنه إذا كان العميل يمتلك جهاز قديم فيمكن استبداله لتوفير النفقات والحصول على جوال ايفون 13 جديد من عروض مكتبة جرير ويمكن الاستعلام عن أجدد طريقة لتقسيط المشتريات من كوارا وجرير عند زيارة الموقع الإلكتروني للمكتبة، وسوف نقدم عروض جرير استبدال جوال 2022 المنافسة لعرض تقسيط ايفون 13.

عروض استبدال الجوالات 2022

يمكن توفير حتى 50% عند الاشتراك في عروض استبدال الجوالات 2022 من مكتبة جرير كما قدمت المكتبة ولكن العرض ينتهي في 15 من يونيو الجاري، ويمكن الاستعلام عن الأجهزة التي يمكن استبدالها من خلال الخطوات التالية:

يتم التعرف على جدول الجوالات سواء ايفون أو سامسونج أو غيرها من الأنواع والتعرف أيضًا على أسماء الموديلات وقيمة الخصم التي يتم الحصول عليها من خلال المكتبة في العروض الجديدة.

الشروط والأحكام لاستبدال الجوالات

وقد وضعت المكتبة عدد من الأحكام والبنود التي تُطبق على المقيم والوافد من أجل استبدال الجوالات الذكية والحصول على أحدث جوالات أبل في السعودية وهي ايفون 13 برو ماكس، وتتمثل الشروط في ضرورة المبادرة للاستفادة من العرض أثناء سريانه فقط، كما ينبغي أن يتم استبدال الجوالات بقديم بحالة جدية للغاية بناءً على آراء مركز الصيانة عقب التقييم.

وهناك شروط تتعلق بالاستبدال والاسترجاع لدى مكتبة جرير، فمثلًا لا يستطيع العميل أن يحصل على قيمة نقدية عند تقديم الجوال القديم، كما أنه عند الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لا يتم استرجاع الجوالات الجديدة إذا كان خاليًا من أي عيوب صناعة أو أي مشكلة من المشكلات التقنية.

ولكن في حال وجود عيوب صناعة يمكن زيارة واحد من فروع مكتبة جرير للتواصل مع خدمة العملاء كما أن الخدمة كاملة تخضع للائحة المكتبة والتي يعطى لها كامل الحق لرفض الأجهزة إذا لم تكن مطابقة للوائح والشروط التي قامت بوضعها مسبقًا ويمكن معرفتها من خلال موقعها الإلكتروني الذي يتضمن على كافة المعلومات المطلوبة.