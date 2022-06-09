نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف والادخار الجديد 1443 لجميع المواطنين السعودين والمقيم في المقال التالي
إعفاء بنك التسليف والادخار، بنك التسليف والادخار يقدم خدمة هامه وخاصه ببنك التنمية الاجتماعية للعملاء في تقديم طلبات على القروض التي تم سحبها، ولا يستطيعون السداد بباقي الأقساط، ويقوم المواطنون بالبحث عن كافه المعلومات الخاصة بالإعفاء والشروط أيضا، حتي يكون أمرا سهلا علي الباحثين، وهذا ما يقدمه المقال من معلومات بالتفاصيل، عن إعفاء بنك التسليف والادخار السعودي للمقترضين بأمر ملكي.
شروط إعفاء بنك التسليف والادخار
يتم المفترضين اتباع عدة خطوات من اجل أن الحصول على إعفاء بنك التسليف والادخار من سداد الأقساط المستحقة عليهم وهي تتمثل الآتي :
- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ عاما ولا يزيد عن عمر ٥٥ عاما.
- يقدم نسخه من بطاقة الهوية الوطنية أو الشخصية، الخاصة بالعميل صاحب القرض.
- يشترط بتقديم تقرير طبي بحالة العميل المقترض
- يقوم بتعبئة نموذج خاص بالإعفاء وان يوقع عليه العميل
- مستندات تثبت حالة المعيشة أيضا.
- يشترط بتقديم مستندات يكون الغرض منها بعدم قدرة المقترض علي سداد بقيمة الأقساط.
الأوراق اللازمة من اجل تقديم طلب الإعفاء
حيث قام البنك بالإعلان عن بعض الأوراق اللازمة لتقديمها من قبل بنك التسليف والادخار عبر الموقع الرسمي له وهي:
- صورة من بطاقه الهوية الشخصية للعميل.
- صورة من كارت العائلة.
- مستند يفيد بحالة المقترض بظروفه المالية.
- تقديم تقرير طبي للإعفاء ويتم توقيع العميل عليه.
خطوات التقديم لإعفاء من بنك التسليف والادخار
العميل عليه باتباع خطوات التقديم وهذا للحصول على إعفاء من سداد باقي الأقساط من قبل المقترضين وهي الأقساط المستحقة .
- يتم البحث عن الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية والدخول عليه وذلك عن طريق خدمة كشف الحساب الإلكتروني.
- يتم تسجيل الدخول و اختيار طلبات وتحديد نوع القرض ثم الضغط على الزر الخاص بالتفاصيل.
- تظهر لك نافذه خاصة بتسجيل الدخول ثم استخدام رقم البطاقة الشخصية.
- قم بالضغط على موافق ثم تعبئة المعلومات الخاصة بصاحب العميل المقترض ،و يتم اختيار إقرار التعهد على ان جميع المعلومات التي قمت بإعدادها وإدخالها صحيحة.
- يتم اختيار إعفاء القرض من أجل الشكوي ترفع المستندات.
- وفي النهاية الضغط على زر التالي بعد استكمال ملئ البيانات اللازمة والضغط علي اختيار إرسال
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